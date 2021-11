Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Une femme se fait vacciner contre le Covid-19 dans un bidonville du Bengladesh à Dhaka, le 16 novembre 2021 ( AFP / Salahuddin Ahmed )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Accord pour faciliter l'accès à la pilule anti-Covid du fabricant Pfizer dans le monde -

Pfizer a signé un accord de licence volontaire qui doit permettre de diffuser sa pilule anti-Covid -une fois autorisée- au-delà des pays riches afin de combattre plus efficacement la pandémie, ont annoncé mardi le géant pharmaceutique américain et la Communauté de brevets sur les médicaments (MPP), créée par Unitaid.

Les fabricants de médicaments génériques "qui se voient accorder des sous-licences pourront fournir le nouveau médicament en association avec le ritonavir (un médicament utilisé contre le virus du sida, ndlr) à 95 pays, couvrant jusqu'à environ 53% de la population mondiale", a précisé un porte-parole d'Unitaid.

Début novembre, Pfizer avait révélé que chez les adultes présentant un risque élevé de développer une forme grave de la maladie, son antiviral oral PF-07321332 était efficace à 89% pour prévenir le risque d'hospitalisation ou de décès, selon les résultats intermédiaires d'essais cliniques.

- Bénéfices de fabricants de vaccins pointés -

Pfizer, BioNTech et Moderna engrangent un profit combiné de 65.000 dollars par minute grâce à leurs vaccins contre le Covid-19, selon une étude de la People's Vaccine Alliance, qui compte parmi ses 80 membres Oxfam et Onusida et milite pour une meilleure répartition des vaccins à travers le monde.

Ces groupes pharmaceutiques ont amassé cet argent en vendant l'immense majorité de leurs doses à des pays riches, aux dépens des nations moins développées qui restent très faiblement vaccinées, déplore l'association.

D'après ses calculs, basés sur les résultats publiés par ces entreprises, le trio réalisera des bénéfices avant impôts de 34 milliards de dollars cette année, soit plus de mille dollars par seconde, 65.000 dollars par minute ou 93,5 millions de dollars par jour.

Pfizer, BioNTech et Moderna se distinguent ainsi d'AstraZeneca et Johnson & Johnson qui vendent pour l'instant leurs vaccins à prix coûtant.

- Antilles françaises: grève contre l'obligation vaccinale -

Deux pompiers ont été blessés et deux personnes interpellées lundi en Guadeloupe, dans les Antilles françaises, au premier jour d'une grève générale illimitée contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, selon une source syndicale et le parquet.

- PDG de banque dispensé de quarantaine à Hong Kong -

La dirigeante de Hong Kong Carrie Lam a défendu mardi l'exemption des trois semaines de quarantaine dont a bénéficié le directeur de JP Morgan Chase, déclarant qu'il travaillait pour "une très grande banque".

Ces commentaires sont intervenus alors qu'elle annonçait que plus de 100 pilotes de frêt avaient été mis en quarantaine à l'hôtel et que la ville risquait de manquer de personnel navigant.

- Rugby à VII: tournoi de Hong Kong encore reporté -

Le célèbre tournoi de rugby à VII de Hong Kong a été décalé d'avril à novembre 2022, ont annoncé les organisateurs, le cinquième report depuis le début de la pandémie.

Les organisateurs ne peuvent garantir que "toutes les équipes participantes seront autorisées à voyager et qu'elles seront en mesure d'accueillir l'événement selon nos propres normes élevées" avant avril prochain, a précisé dans un communiqué Robbie McRobbie, directeur général de la fédération hongkongaise de rugby (HKRU).

- Plus de 5,1 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5.105.488 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (764.365), devant le Brésil (611.346), l'Inde (463.852), le Mexique (291.204) et la Russie (257.837).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

