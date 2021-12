Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Une technicienne au laboratoire de l'université Tsinghua de Pékin qui co-développe un traitement à base d'anticorps monoclonaux contre le Covid-19, le 9 décembre 2021 ( AFP / Noel Celis )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Allemagne: première réunion de crise pour Scholz -

Le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz va présider jeudi sa première réunion de crise avec les 16 Länder du pays, qui connaît une situation sanitaire très dégradée malgré une ruée sur les troisièmes doses de vaccin ces derniers jours.

L'Allemagne a enregistré jeudi plus de 70.000 nouvelles infections et 465 décès et la commission vaccinale du pays doit rendre dans la journée un avis sur la vaccination des enfants.

- Premiers cas d'Omicron au Liban -

Deux premiers cas du contagieux variant Omicron ont été détectés au Liban lors d'un dépistage à l'aéroport, a annoncé le ministre de la Santé. Les deux voyageurs venaient "d'Afrique" et sont "en quarantaine".

- La Chine approuve un traitement contre le Covid -

La Chine a donné pour la première fois son feu vert à un traitement contre le Covid-19, deux ans après l'apparition de la maladie sur son sol, sur fond de reprise épidémique.

Dans un avis publié mercredi, l'Agence nationale du médicament indique accorder une "approbation d'urgence" pour un traitement chinois à base d'anticorps monoclonaux.

Le traitement, administré par injection, a été mis au point conjointement par la prestigieuse Université Tsinghua à Pékin, l'Hôpital No.3 de Shenzhen (sud) et l'entreprise Brii Biosciences. Les essais cliniques montrent qu'il permet de réduire de 80% les hospitalisations et le risque de décès chez les patients fragiles, selon l'Université Tsinghua.

- Danemark/crise des visons: la Première ministre se défend -

Convoquée jeudi devant une commission parlementaire, la Première ministre danoise a défendu sa "bonne" décision de faire abattre les 15 millions de visons élevés dans son pays pour éviter des mutations du Covid-19.

Arrivée sous les huées d'une centaine de manifestants rassemblés devant le tribunal de Frederiksberg à Copenhague, Mette Frederiksen est menacée d'un procès devant une cour spéciale du fait de l'absence de base légale de sa décision controversée, prise début novembre 2020.

C'est la découverte d'une mutation problématique du coronavirus chez le vison - capable tant d'être contaminé par le Covid-19 que de contaminer l'homme - qui avait imposé ce choix brutal.

- Foot: report du match de C4 Tottenham-Rennes -

Le match de Ligue Europa Conférence entre Tottenham et Rennes, prévu jeudi soir à Londres, est reporté à une date non précisée en raison de cas de Covid-19 au sein de l'équipe anglaise, a annoncé l'UEFA.

Signe que l'actuelle flambée de coronavirus rattrape le football européen, huit joueurs et cinq membres du staff ont été testés positifs à Tottenham, tandis que Leicester se rend à Naples en Ligue Europa sans sept de ses joueurs.

- Plus de 5,2 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5.278.777morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 793.228morts, devant le Brésil (616.251), l'Inde (474.111), le Mexique (295.894) et la Russie (286.004).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

