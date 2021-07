Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Des bénévoles en combinaison intégrale de protection portent le corps d'une personne décédée du Covid-19, le 8 juillet 2021 à Taungoo, en Birmanie ( AFP / STR )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- JO: état d'urgence à Tokyo -

Le gouvernement japonais a décidé de réinstaurer à Tokyo un état d'urgence sanitaire pendant toute la durée des Jeux olympiques (23 juillet-8 août), laissant présager des JO avec peu ou pas de spectateurs.

"Dans de nombreuses régions, le nombre de nouveaux cas (de Covid-19) a diminué, mais il continue d'augmenter depuis la fin du mois dernier dans la région du Grand Tokyo", a dit le Premier ministre japonais.

Le variant Delta, plus infectieux, représenterait désormais environ 30% des cas au Japon.

- Plus de 100 millions de tests en France -

Depuis mars 2020, plus de 100 millions de tests de dépistage ont été réalisés en France, selon les statistiques publiques.

Pris en charge à 100% par l'Assurance maladie, les tests ont coûté 2,2 milliards d'euros en 2020 et la Sécurité sociale s'attend à dépenser 4,9 milliards supplémentaires cette année.

L'Académie de médecine suggère de dérembourser les tests "pour convenances personnelles", c'est-à-dire sans raison médicale. Une piste étudiée par le gouvernement, "sans doute en septembre".

- Euro: un foyer de variant Delta en France -

Un foyer de neuf cas positifs au variant Delta a été détecté dans les Vosges (Est de la France) parmi des supporteurs de retour de Hongrie où ils avaient assisté à un match du Portugal à l'Euro de football.

- Paris déconseille l'Espagne et le Portugal -

Face à la propagation rapide du variant Delta, le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes conseille aux Français "d'éviter l'Espagne et le Portugal" cet été.

"Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l'Espagne, le Portugal dans vos destinations, c'est un conseil de prudence", a déclaré Clément Beaune.

"C'est une recommandation sur laquelle j'insiste, il vaut mieux rester en France ou aller dans d'autres pays (...), on a une situation qui est particulièrement préoccupante".

- Finale de l'Euro: inquiétudes de responsables -

Nombre de responsables européens manifestent leur inquiétude au sujet de la finale de l'Euro de football qui aura lieu dimanche à Londres entre les Anglais et les Italiens.

Il s'agira probablement de "la plus grande foule rassemblée pour un événement sportif depuis plus de 15 mois au Royaume-Uni", selon le gouvernement britannique alors que le nombre de cas de Covid-19 dus au variant Delta flambe et a atteint près de 30.000 cas par jour cette semaine.

La jauge, augmentée à l'occasion des demies et de la finale, a déjà atteint 64.950 spectateurs mercredi, selon l'UEFA organisatrice.

- Plus de quatre millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.004.966 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 606.218 décès pour 33.770.459 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 528.540 morts et 18.909.037 cas, l'Inde avec 405.028 morts (30.709.557 cas), le Mexique avec 234.192 morts (2.558.369 cas), et le Pérou avec 193.743 morts (2.071.637 cas).

