Coronavirus: le point sur la pandémie

Le président américain Donald Trump lors d'un meeting de sa campagne pour les présidentielles à l'aéroport international Sanford d'Orlando, en Floride, le 12 octobre 2020 ( AFP / SAUL LOEB )

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Suspension de l'essai du vaccin de Johnson & Johnson -

Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a annoncé lundi la suspension de son essai clinique d'un vaccin contre le Covid-19, l'un des participants étant tombé malade.

"Nous avons interrompu temporairement le dosage supplémentaire dans tous nos essais cliniques d'un vaccin expérimental contre le Covid-19, y compris l'ensemble de l'essai de phase 3, en raison d'une maladie inexpliquée chez un participant", a déclaré le groupe.

- Donald Trump en campagne: négatif et "en pleine forme" -

Le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley, a annoncé lundi que Donald Trump avait été testé négatif au Covid-19 "plusieurs jours de suite" en utilisant un test rapide. Privé de déplacement pendant dix jours par le Covid-19, le président américain a retrouvé les estrades de campagne en Floride, assurant être en "pleine forme" à 22 jours de l'élection qui l'opposera à Joe Biden.

- L'Angleterre ferme les pubs à Liverpool -

Pour "écraser partout où il apparaît" le nouveau coronavirus qui revient en force et menace de déborder les services de santé, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi fermer les pubs à Liverpool et réactiver trois hôpitaux de campagne mis en place au printemps.

- France: "deuxième vague forte" -

La France est "dans une deuxième vague forte" de l'épidémie et "il ne peut plus y avoir de relâchement", a déclaré le Premier ministre français, sans exclure si nécessaire des reconfinements localisés. "Un reconfinement général", dont "les conséquences sont absolument dramatiques", "doit être par tous moyens évité", a précisé Jean Castex.

- La Chine dépiste une métropole entière -

La Chine menait lundi une campagne massive de dépistage de la métropole de Qingdao (Est) après la découverte de six cas. Les neuf millions d'habitants de la métropole seront soumis à ces tests dans les cinq jours.

Selon les autorités sanitaires locales, toutes les personnes contaminées semblent avoir un lien avec un hôpital de la ville qui traite des patients du Covid-19.

- Etats-Unis: 5e cas de réinfection -

Un Américain a attrapé deux fois le Covid-19 à un mois et demi d'intervalle et la deuxième infection était plus sévère que la première, selon une étude parue mardi dans la revue médicale The Lancet Infectious Diseases, qui détaille ce cas de réinfection, l'un des cinq recensés jusque-là dans le monde.

- Plus de 1,07 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1.077.849 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi. Plus de 37,5 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 214.776 décès, suivi par le Brésil (150.689), l'Inde (109.150), le Mexique (83.781) et le Royaume-Uni (42.825).

- Laisser le Covid-19 circuler, pas "une option" -

L'Organisation mondiale de la santé a jugé lundi inenvisageable de laisser le Covid-19 circuler librement dans la société pour que la population accède, comme certains l'ont suggéré, à l'immunité collective.

"Jamais dans l'histoire de la santé publique, l'immunité collective n'a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie, et encore moins à une pandémie. C'est scientifiquement et éthiquement problématique", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Le Panama rouvre ses frontières -

Le Panama a rouvert lundi ses frontières au tourisme international, avec l'arrivée d'un premier vol en provenance de Miami (Floride), après presque sept mois de fermeture en raison de la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus.

burs-jba-acm/cds/mm/fby/am