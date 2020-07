Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 616.000 morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 616.965 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT. Plus de 14.977.470 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 142.068 décès, devant le Brésil (81.487), le Royaume-Uni (45.422), le Mexique (40.400) et l'Italie (35.073).

- Augmentation des contaminations en Belgique -

La Belgique, qui comptait mercredi 64.258 cas recensés depuis le début de la pandémie et 9.805 décès, enregistre une augmentation significative des contaminations par le Covid-19, et doit "agir vite" pour éviter de nouvelles mesures de confinement, a averti le Centre national de crise.

Le nombre de nouvelles infections au cours de la période du 12 au 18 juillet a augmenté de 89% et "il s'agit de personnes jeunes, entre 20 et 59 ans, contaminées lors de fêtes ou de rassemblements", a précisé le porte-parole.

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000 habitants.

- L'Australie sur le qui-vive -

L'Australie a annoncé mercredi 501 nouveaux cas de coronavirus, soit le décompte le plus élevé depuis l'arrivée de la pandémie sur l'île-continent, peu touchée jusqu'ici avec près de 13.000 cas de Covid-19 et 128 morts pour une population totale de 25 millions d'habitants.

L'immense majorité des cas ont été recensés ces dernières 24 heures dans l'Etat du Victoria (sud), où les autorités luttent contre d'importants foyers d'épidémie à Melbourne et dans ses banlieues, qui sont soumises depuis près de deux semaines à de nouvelles mesures de confinement.

- France: bilan encore incertain -

Il est encore trop tôt pour évaluer le bilan exact de la mortalité due au Covid-19 en France, notamment en raison des incertitudes sur les décès survenus à domicile, a prévenu mercredi l'agence sanitaire Santé publique France.

"Le nombre de décès directement associés à l'épidémie de Covid-19 ne peut être déterminé précisément à cette étape", conclut-elle alors que 18.861 décès dans les hôpitaux et 10.335 décès dans les Ehpad et les établissements médico-sociaux ont été officiellement comptabilisés comme liés au coronavirus, soit un total de 29.186 entre le 2 mars et le 31 mai (le chiffre a depuis dépassé les 30.000).

- Tokyo confiné pour le week-end -

La gouverneure de Tokyo a appelé mercredi ses administrés à rester chez eux à la veille d'un long week-end au Japon, alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens est en nette augmentation dans la capitale nippone.

- La Chine se défend de cyberattaque -

La Chine a accusé les Etats-Unis de diffamation après l'inculpation de deux Chinois mis en cause pour des attaques informatiques contre des entreprises californiennes engagées dans la recherche d'un vaccin anti-Covid-19.

- Pas de JO en 2021 sans vaccin ou traitement -

Le développement d'un vaccin ou d'un traitement contre le nouveau coronavirus sera un élément fondamental pour permettre aux JO-2020, reportés d'un an, de pouvoir s'ouvrir le 23 juillet 2021, a déclaré mercredi le président du comité d'organisation Yoshiro Mori.

"Si la situation continue telle qu'elle l'est en ce moment, nous ne pourrons pas (organiser les Jeux)", a ajouté le responsable. Les JO-2020 auraient dû s'ouvrir ce vendredi sans le report lié à la pandémie.

