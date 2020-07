Coronavirus: le point sur la pandémie

Un soignant et des personnes attendant d'être testées au Covid-19, dans la banlieue de Hyderabad (centre), le 24 juillet 2020 ( AFP / NOAH SEELAM )

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 30.000 morts en Inde -

L'Inde a dépassé le seuil des 30.000 décès liés au Covid-19, devenant le sixième pays le plus endeuillé au monde par l'épidémie. Le chiffre des autorités indiennes est cependant considéré comme largement sous-évalué. A ce jour, près de 1,3 million d'Indiens ont été testés positifs au nouveau coronavirus SARS-CoV-2.

- 633.000 morts dans le monde -

La pandémie a fait plus de 633.000 dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT. Un peu plus de 15,5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 144.305 décès, devant le Brésil (84.082), le Royaume-Uni (45.554), le Mexique (41.908) et l'Italie (35.092).

- USA: convention républicaine annulée -

En raison de l'épidémie, qui a franchi le seuil des quatre millions de contaminations aux Etats-Unis, le président Donald Trump a renoncé à la convention républicaine qui devait avoir lieu en Floride en août pour l'introniser comme candidat à la présidentielle du 3 novembre.

- Brésil: hydroxychloroquine inefficace -

Une étude menée au Brésil et publiée par le New England Journal of Medicine confirme l'inefficacité de l'hydroxychloroquine pour traiter les formes légères ou modérées du Covid-19.

Le président brésilien Jair Bolsonaro, lui-même contaminé et qui s'est promené jeudi à moto et a discuté sans masque à Brasilia, fait pourtant publiquement la promotion de l'hydroxychloroquine.

- Bolivie: élections générales reportées -

Une femme masquée dans une rue de La Paz le 23 juillet 2020 ( AFP / AIZAR RALDES )

La Bolivie a décidé de reporter au 18 octobre des élections générales prévues le 6 septembre en raison de la hausse du nombre de cas de Covid-19.

- Nicaragua: frontière bloquée -

Plus de 500 personnes sont bloquées à la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, après le refus des autorités nicaraguayennes de les laisser entrer en raison de l'épidémie, selon des organismes de défense des droits de l'homme.

- Records au Mexique et en Colombie -

Le Mexique (130 millions d'habitants), quatrième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, a enregistré un nombre record de contaminations en 24 heures, avec 8.438 nouveaux cas.

La Colombie a, de son côté, enregistré un nombre record de nouveaux décès, en 24 heures, avec 315 morts. Ce pays de 50 millions d'habitants, compte au total 7.688 décès officiels du Covid-19.

- L'Europe inquiète l'OMS -

La résurgence de l'épidémie de Covid-19 en Europe inquiète la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui appelle les pays du continent à "rester réactifs" et à "réintroduire des mesures plus strictes" si nécessaire.

- Belgique: victime de 3 ans -

Une fillette de trois ans, souffrant de plusieurs autres pathologies, est morte des suites du Covid-19 en Belgique. C'est la plus jeune victime dans ce pays qui connaît une recrudescence des cas. L'immense majorité des décès par Covid concerne des personnes âgées de plus de 65 ans. La mort d'enfants reste exceptionnelle.

- Mulan et Avatar retardés -

Les studios Disney ont reporté pour la troisième fois la sortie du film à gros budget "Mulan". Ils ont également retardé la sortie de la suite du film "Avatar" à décembre 2022 et du nouvel opus de la saga "Star Wars" à décembre 2023.

