Coronavirus: le point sur la pandémie

La chancelière allemande Angela Merkel a dit vendredi s'attendre à une évolution de la pandémie "encore plus difficile" en automne et hiver.

"Nous avons tous bénéficié de liberté et d'une protection relative contre les aérosols pendant l'été", quand est possible la "vie en plein air", a-t-elle souligné, mais la donne risque de changer désormais.

"Tout ne sera pas comme avant la pandémie, elle nous frappera durement et de façon existentielle", a-t-elle ajouté.

L'Allemagne, qui a connu beaucoup moins de décès que ses voisins européens (9.288), est confrontée comme eux à une hausse des cas ces dernières semaines.

Depuis 08h00 (06H00 GMT) vendredi, le port du masque est obligatoire dans toutes les rues de Paris sous peine d'une amende de 135 euros. La mesure concerne tous les piétons, de même que les motards. A la demande de la mairie, les cyclistes et les adeptes du footing en ont été exemptés.

Il s'agit "d'apprendre à vivre avec le virus", a commenté le président Emmanuel Macron.

French President Emmanuel Macron, wearing a protective face mask, delivers a speech as he visits a site of pharmaceutical group Seqens, a global leader on the production of active pharmaceutical ingredients, to mobilize innovation and support the research on the coronavirus disease Covid-19 , in Villeneuve-la-Garenne, near Paris, on August 28, 2020. ( POOL / CHRISTIAN HARTMANN )