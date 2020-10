Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- La France se reconfine -

Le président français Emmanuel Macron a annoncé le reconfinement de la France à partir de vendredi et au moins jusqu'au 1er décembre, alors que le rythme des contaminations monte en flèche dans le pays.

Contrairement au confinement du printemps dernier, les écoles resteront ouvertes et les maisons de retraite pourront continuer à recevoir des visites, grâce à des protocoles sanitaires renforcés. Le port du masque devient obligatoire dès l'école primaire.

Le gouvernement compte débloquer 20 milliards d'euros supplémentaires pour soutenir l'économie pendant cette période.

- La capitale sri lankaise aussi -

Les 5,5 millions d'habitants de Colombo, la capitale du Sri Lanka, et de deux districts adjacents seront confinés de vendredi à dimanche.

L'île fait face à une recrudescence des infections depuis trois semaines après la découverte début octobre d'un foyer dans une usine où plus d'un millier de travailleurs ont été testés positifs. L'usine fabriquait jusqu'en août des masques chirurgicaux pour les Etats-Unis.

- La Tunisie sous couvre-feu -

Les autorités tunisiennes décrètent un couvre-feu nocturne national, la fermeture des écoles et l'interdiction des déplacements entre les régions.

- "Mensonges et désinformation" -

"Les mensonges et la désinformation, le complot et la haine n'altèrent pas seulement le débat démocratique mais aussi la lutte contre le virus", a estimé jeudi la chancelière allemande Angela Merkel, au lendemain de l'annonce de la fermeture de tous les restaurants, bars, cafés et établissements de loisirs et de sport en novembre.

Ces mesures ont été accueillies avec véhémence par les députés du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD).

- Les Îles Marshall plus épargnées -

Les Îles Marshall, un des derniers pays qui étaient encore préservés face à la pandémie, ont officiellement recensé leurs deux premiers cas de coronavirus, deux employés de la garnison américaine de l'atoll de Kwajalein testés positifs au coronavirus après leur arrivée dans cet archipel du Pacifique en provenance de Hawaï.

Les clients d'un bar regardent l'allocution télévisée du président français Emmanuel Macron annonçant un renconfinement du pays le 28 octobre 2020 à Bordeaux, sud-ouest de la France ( AFP / Philippe LOPEZ )

Les îles et territoires de Kiribati, Micronésie, Nauru, Palaos, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu sont les derniers vraisemblablement épargnés par le coronavirus.

- Huit millions de cas en Inde -

L'Inde a officiellement dépassé les huit millions de cas recensés depuis le début de l'épidémie.

Graphique montrant les nouveaux cas et décès du Covid-19 en Inde, au 29 octobre ( AFP / )

Dans le monde, la pandémie a officiellement contaminé plus de 44,5 millions de personnes, pour plus de 1,175 million de morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP jeudi.

Les Etats-Unis comptent le plus de morts (227.701), devant le Brésil (158.456), l'Inde (120.527), le Mexique (90.309) et le Royaume-Uni (45.675).

