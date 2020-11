Coronavirus: le point sur la pandémie

Un coiffeur coupe les cheveux d'un client en pleine rue à Bombay, le 24 novembre 2020 en Inde ( AFP / Indranil MUKHERJEE )

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Allègement du confinement attendu en France -

Le président Emmanuel Macron s'adressera de nouveau aux Français mardi soir pour desserrer un peu l'étau du confinement en vigueur depuis le 30 octobre. Un allègement des contraintes est attendu en trois phases: autour du 1er décembre, puis avant les congés de Noël et enfin début 2021.

- Etre vacciné pour entrer en Australie? -

Etre vacciné contre le Covid-19 pourrait devenir une condition pour entrer en Australie. Aucune décision définitive n'a été prise quant aux restrictions qui seront en vigueur une fois qu'un vaccin contre le coronavirus aura été mis sur le marché, a assuré le secrétaire australien à la Santé Greg Hunt.

Mais il a laissé entendre que la condition d'entrée pourrait être une quarantaine stricte de deux semaines, ou une vaccination.

De son côté, la compagnie aérienne australienne Qantas a indiqué qu'elle exigerait des passagers prenant ses vols internationaux qu'ils soient vaccinés au préalable.

- Un Noël dans l'intimité -

Un Noël en petit comité, sans grande réunion de famille, est sans doute "la meilleure option" en ces temps de pandémie pour la majorité des pays, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 24 novembre à 11h00 GMT ( AFP / )

Les régions allemandes plaident de leur côté pour une limitation à dix personnes issues de plusieurs foyers du nombre de participants aux fêtes de Noël et du Nouvel an.

Les enfants de moins de 14 ans ne seraient pas inclus dans ce décompte. Les régions conseillent en outre une mise en quarantaine des participants avant et après ces fêtes.

Ces mesures doivent être discutées mercredi avec la chancelière allemande Angela Merkel.

- Près de 1,4 million de morts dans le monde -

La pandémie a fait au moins 1.397.322 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT.

Plus de 59.256.310 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Cas de Covid-19 et décès quotidiens liés au Covid-19 officiellement recensés aux États-Unis ( AFP / )

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 257.707 décès, suivis par le Brésil (169.485), l'Inde (134.218 morts), le Mexique (101.926 morts) et le Royaume-Uni (55.230 morts).

- Vaccin russe efficace à 95%? -

La Russie a affirmé mardi que son vaccin Spoutnik V contre la maladie Covid-19, développé par le centre de recherches Gamaleïa de Moscou, était efficace à 95%, selon des résultats préliminaires. Le nombre de cas utilisés pour les calculs n'a pas été précisé.

Le vaccin russe Spoutnik-V contre le Covid-19, le 10 septembre 2020 à Moscou ( AFP / Natalia KOLESNIKOVA )

Le laboratoire britannique AstraZeneca, associé à l'université d'Oxford, a pour sa part développé un vaccin efficace à 70% en moyenne, voire à 90% dans certains cas, selon des résultats intermédiaires d'essais cliniques de grande échelle. Ses concurrents Pfizer/BioNTech et Moderna revendiquent de leur côté une efficacité supérieure à 90%.

- Quarantaine réduite à l'entrée en Angleterre -

Les voyageurs entrant en Angleterre et soumis à une quatorzaine pourront à partir de mi-décembre écourter cet isolement en cas de dépistage négatif du nouveau coronavirus cinq jours après leur arrivée, a annoncé le gouvernement britannique.

- Des centaines de vols annulés à Shanghai -

Des agents sanitaires en combinaison de protection attendent de faire passer un dépistage aux employés de l'aéroport de Shanghai, le 22 novembre 2020 ( CNS / STR )

Des centaines de vols étaient annulés mardi à l'aéroport international de Shanghai (est de la Chine), après la découverte de plusieurs cas de Covid-19 liés à des employés du fret aérien.

- Restrictions à Helsinki -

La capitale finlandaise, largement épargnée jusque-là par la pandémie de Covid-19, va mettre en place de nouvelles restrictions très contraignantes à cause d'une flambée de cas, a annoncé son maire mardi. Les lycées, les bibliothèques et les piscines seront fermés et les événements publics totalement interdits à Helsinki.

La date d'entrée en vigueur de ces restrictions sera annoncée en fin de semaine.

