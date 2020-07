Coronavirus: le point sur la pandémie

Vente de masques dans la rue à Srinagar, dans le nord de l'Inde, le 21 janvier 2020 ( AFP / TAUSEEF MUSTAFA )

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- UE: accord sur un plan de relance -

Les 27 dirigeants européens ont réussi mardi, au terme de quatre jours et quatre nuits de négociations tendues, à conclure un accord sur un plan historique destiné à soutenir leurs économies frappées par la crise du coronavirus, basé pour la première fois sur une dette commune.

Le plan prévoit un fonds de 750 milliards d'euros, empruntables par la commission sur les marchés et qui se décompose en 390 milliards de subventions et 360 milliards d'euros disponibles pour des prêts remboursables par les pays demandeurs.

- France: chiffres "inquiétants" -

Les chiffres sont "inquiétants" et la France peut "basculer" dans une situation comme celle qui sévit en Catalogne, a averti le président du Conseil scientifique chargé de conseiller le gouvernement.

- Madagascar: hôpitaux débordés -

Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 21 juillet à 11h00 GMT ( AFP / )

Les principaux hôpitaux de la capitale malgache, Antananarivo, sont submergés par l'afflux de patients atteints de Covid-19. Le nombre de malade ne cesse d'augmenter dans ce pays où le gouvernement vante les mérites d'une tisane pour lutter contre la pandémie.

- Chinois inculpés pour piratage -

Deux Chinois accusés d'avoir mené une série d'attaques informatiques, notamment contre des entreprises engagées dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19, ont été inculpés aux Etats-Unis.

Selon le ministère américain de la Justice, ces "deux hackeurs chinois travaillaient avec le ministère chinois de la Sécurité d'Etat".

- Tests obligatoires pour aller en Chine -

Toute personne désirant se rendre en Chine en avion devra désormais présenter avant le départ un test négatif réalisé dans les cinq jours précédant le décollage.

- Flambée au sud des Etats-Unis -

Chaussures d'infirmières posées sur la pelouse devant le Capitole pour rendre hommage aux quelque 160 infirmières mortes du Covid-19 aux Etats-Unis, à Washington le 21 janvier 2020 ( AFP / Olivier DOULIERY )

Aux Etats-Unis, plus de 60.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en l'espace de 24 heures ont été recensés pour le septième jour consécutif. La flambée des infections est particulièrement importante dans le sud et l'ouest du pays ou encore en Floride où on compte moins de 20% de lits disponibles dans les services de soins intensifs.

- Plus de 610.000 morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 610.604 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT. Plus de 1.4736.138 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 140.909 décès, devant le Brésil (80.120), le Royaume-Uni (45.312), le Mexique (39.485) et l'Italie (35.058).

- 12.000 emplois en moins chez Valeo -

L'équipementier automobile Valeo a annoncé avoir supprimé 12.000 postes dans le monde au premier semestre, dont près de 2.000 en France, pour réduire ses coûts et s'adapter à la chute des ventes provoquée par la crise sanitaire.

- Huit magazines australiens disparaissent -

Huit des magazines les plus populaires d'Australie ne vont plus paraître en raison de l'impact financier de la crise du coronavirus, a annoncé leur propriétaire, le groupe Bauer Media Australia, qui a récemment été vendu à un fonds d'investissement privé.

Parmi les titres concernés, figurent notamment les éditions australiennes de Harper's Bazaar et de Elle.

- Tournoi et banquet annulés -

Le tournoi de Washington, qui devait marquer la reprise du circuit masculin de tennis le 13 août, a été annulé en raison de l'ampleur de la pandémie, une annonce qui amplifie les doutes quant à la tenue de l'US Open, censé démarrer le 31 août à New York.

En Suède, c'est le banquet des prix Nobel, organisé chaque année en décembre avec les lauréats à Stockholm, qui est annulé pour la première fois depuis 1956.

