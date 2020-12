Coronavirus: le point sur la pandémie

La France, la Belgique, les Pays-Bas et la République tchèque commencent à rouvrir leurs frontières avec le Royaume-Uni afin de permettre notamment le retour de leurs ressortissants. Les liaisons trans-Manche de marchandises reprennent sous conditions.

Le port de Douvres a rouvert dans la nuit de mardi à mercredi, les liaisons en train Eurostar depuis Londres ont repris en début de matinée.

Au total, une cinquantaine de pays ont suspendu ou restreint les arrivées de voyageurs après la découverte d'une nouvelle variante du coronavirus sur le territoire britannique. Dernier en date, la Bolivie va interdire, à partir de vendredi et jusqu'au 8 janvier, l'entrée sur son territoire de tous les voyageurs venant d'Europe.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré mercredi en Suisse: une femme de plus de 90 ans, dans le canton de Lucerne, a été la première patiente, quatre jours seulement après l'autorisation du produit par les autorités.

Le Mexique lancera jeudi sa campagne, une fois arrivé le premier lot de vaccins commandés au duo pharmaceutique américano-allemand Pfizer/BioNTech, a annoncé le gouvernement.

La première campagne de vaccination commencera dimanche en France dans "deux ou trois" établissements pour personnes âgées et concernera "quelques dizaines de résidents", selon le ministère de la Santé.

Sydney a légèrement assoupli mercredi les restrictions à l'occasion de Noël, la plus grande ville d'Australie ayant enregistré pour la deuxième journée consécutive moins de dix cas de coronavirus.

Le groupe français d'analyses Eurofins Scientific a annoncé le lancement en Europe de kits permettant d'effectuer soi-même et chez soi un prélèvement en vue d'effectuer un test PCR et de détecter le Covid-19.

Cette méthode de prélèvement "non-invasive" est commercialisée aux Etats-Unis depuis le 19 octobre sous le nom "EmpowerDX kit".

