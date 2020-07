Coronavirus: le point sur la pandémie

Vols annulés à l'aéroport de Calcutta après que le gouvernement indien à décidé de limiter drastiquement les transports aériens du 25 au 29 juillet 2020 afin de tenter de limiter la propagation du Covid-19Central Industrial Security Force (CISF) personnel walk past a departure information board showing all the cancellations, as flight operations are suspended from July 25 to 29 as part of the state-government lockdown imposed to fight against the spread of the COVID-19 coronavirus, at the Netaji Subhas Chandra Bose International Airport in Kolkata on July 25, 2020.Flight operations at the Kolkata airport is suspended on July 25 and 29, amid the total lockdown in place across the state on both the days ( AFP / Dibyangshu SARKAR )