Coronavirus: le point sur la pandémie

Infirmière masquée devant un centre de vaccination contre le coronavirus à Londres le 7 décembre 2020 ( POOL / Dominic Lipinski )

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccins au Royaume-Uni mardi, bientôt au Canada -

Au Royaume-Uni, les premières doses de vaccin commenceront à être administrées mardi en Angleterre, au Pays de Galles, en Ecosse et en Irlande du Nord. La majorité de la population devra attendre 2021.

Au Canada, le duo pharmaceutique américano-allemand Pfizer/BioNTech "va livrer" d'ici la fin du mois jusqu'à 249.000 doses de son candidat-vaccin, a annoncé le Premier ministre Justin Trudeau, et les premières vaccinations devraient intervenir quelques jours après.

En Inde, Serum Institute of India (SII) a demandé d'urgence l'autorisation de fabriquer le vaccin développé par AstraZeneca/Oxford.

- La Californie du Sud confinée -

Plus de 20 millions de personnes vivant en Californie du Sud entrent ce lundi en confinement pour trois semaines. Les habitants sont appelés à rester chez eux, la plupart des bureaux sont fermés et les réunions de personnes de foyers différents interdites.

- Grèce: confinement prolongé -

Evolution du nombre de nouveaux cas de Covid-19 aux Etats-Unis sur une semaine, par Etat, selon les chiffres des CDC arrêtés au 5 décembre ( AFP / )

La Grèce prolonge jusqu'au 7 janvier ses principales mesures de confinement, dont la fermeture des écoles.

- Danemark: fermetures de collèges, lycées, restaurants -

Collèges, lycées, bars, cafés et restaurants vont fermer dans 38 communes danoises, dont Copenhague et les deux autres plus grandes villes du pays.

La famille du prince héritier Frederik s'est placée en quarantaine après le diagnostic positif de son fils aîné le prince Christian.

- Allemagne: faute de reflux, restrictions en vue -

L'Allemagne, longtemps citée en exemple pour sa gestion de la crise, peine à endiguer la seconde vague et s'apprête dans les régions les plus touchées à durcir les restrictions.

- France: le cap des 5.000 cas mi-décembre s'éloigne -

Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, le 7 décembre 2020 à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

La France, qui enregistre en moyenne 10.000 nouveaux cas par jour, reste loin de l'objectif de moins de 5.000 contaminations quotidiennes fixé par le président Emmanuel Macron pour lever le confinement mi-décembre.

"Nous sommes toujours face à un risque élevé de rebond épidémique", a averti le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

- Reconfinement en Cisjordanie -

En Cisjordanie occupée, le gouvernement a annoncé rétablir un confinement généralisé d'une semaine dans quatre des onze provinces.

- L'Autriche déconfine -

L'Autriche a assoupli lundi ses restrictions, rouvrant magasins, écoles et musées après trois semaines d'un confinement strict, tout en appelant à la prudence alors que les contaminations restent élevées.

- Plus de 1,53 million de morts

La pandémie a fait plus de 1,53 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 11H00 GMT. Quelque 67 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 42,6 millions sont guéris.

Evolution en France du nombre de nouveaux cas, hospitalisations, entrées en réanimation et décès, totaux et tendances pour ces quatre indicateurs, au 6 décembre ( AFP / )

Les Etats-Unis comptent le plus de morts (282.324), devant le Brésil (176.941), l'Inde (140.573), le Mexique (109.717), le Royaume-Uni (61.245) et l'Italie (60.078).

- Salon du Bourget annulé -

L'édition 2021 du salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, près de Paris, prévue en juin, est annulée "compte tenu de l'incertitude liée à la crise sanitaire", a annoncé l'organisateur.

Cette 54e édition du salon est reportée à juin 2023.

- Davos à Singapour -

Le Forum économique mondial (WEF) se tiendra à Singapour en mai prochain plutôt qu'en Suisse, ont annoncé lundi ses organisateurs invoquant la situation sanitaire, l'ancienne colonie britannique apparaissant comme "le meilleur endroit" pour garantir la sécurité des participants.

- Nobel dans les pays des lauréats -

Le Covid-19 ayant eu raison des cérémonies en grande pompe à Stockholm et Oslo, les lauréats des prix Nobel 2020 ont commencé à recevoir leurs récompenses dans leurs pays de résidence, en débutant par l'Américaine Louise Glück (littérature) et la Française Emmanuelle Charpentier (chimie).

- Lufthansa: économies contre absence de licenciements secs -

Le personnel au sol du groupe Lufthansa, où 30.000 emplois vont être supprimés, a accepté 200 millions d'euros d'économies contre la garantie d'éviter les licenciements secs jusqu'en mars 2022, a annoncé lundi le principal syndicat.

