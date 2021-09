Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Washington veut 70% de vaccinés dans chaque pays ( AFP / Patrick T. FALLON )

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Washington veut 70% de vaccinés dans chaque pays -

Les Etats-Unis vont doubler leurs dons de vaccins contre le Covid-19 et tâcher de rallier la communauté internationale autour d'un objectif très ambitieux, à savoir 70% de la population de chaque pays vaccinée d'ici un an, ont indiqué mercredi de hauts responsables de l'administration américaine.

Washington va acheter et distribuer aux pays en développement 500 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer/BioNTech.

- Plus de 6 milliards de doses de vaccin -

Vaccination anti-Covid le 7 août 2021 à Los Angeles ( AFP / Patrick T. FALLON )

Plus de six milliards de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde, selon un décompte réalisé mercredi par l'AFP à 9H30 GMT à partir de sources officielles.

La vaccination reste très inégalitaire: les pays à "revenu élevé" selon le classement de la Banque mondiale ont administré en moyenne 124 doses pour 100 habitants, les pays à "faible revenu" seulement 4.

- Amnesty accuse les labos de délaisser les pays pauvres -

L'ONG Amnesty international a accusé mercredi les groupes pharmaceutiques qui produisent les vaccins contre le Covid-19 d'alimenter une "crise des droits humains sans précédent", réclamant l'octroi de deux milliards de doses aux pays pauvres.

- Le Sri Lanka va demander un prêt à la Banque mondiale -

Le Sri Lanka va solliciter un prêt d'urgence de 100 millions de dollars auprès de la Banque mondiale afin de financer sa campagne de vaccination, ont déclaré les autorités mercredi.

Vaccination anti-Covid avec le vaccin chinois Sinopharm le 21 septembre 2021 à Colombo ( AFP / ISHARA S. KODIKARA )

Le Covid-19 a fait plus de 12.000 morts et contaminé plus d'un demi-million de personnes au Sri Lanka, qui souffre également de pénuries alimentaires imputées à une crise monétaire.

- Virus proches du SARS-CoV-2 chez des chauves-souris -

Ce pourrait être une "avancée majeure" dans la recherche des origines du Covid-19: des chercheurs de l'Institut Pasteur ont identifié dans le nord du Laos des virus proches du SARS-CoV-2 chez des chauves-souris, capables d'infecter l'homme.

Les conclusions de ces travaux, en libre accès depuis mercredi sur la plateforme scientifique "Research Square", doivent encore faire l'objet d'une évaluation par les pairs en vue d'une publication dans une revue scientifique.

- ONU: un ministre brésilien positif -

Le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Queiroga, a été "testé positif" après avoir participé mardi à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, selon un communiqué officiel de ce pays sud-américain.

Il s'agit du deuxième cas positif dans l'entourage du président brésilien Bolsonaro depuis son arrivée à New York.

- Plus de 4,7 millions de morts -

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 4.705.691 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (678.420), devant le Brésil (591.440), l'Inde (445.768), le Mexique (272.580) et la Russie (200.625).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

