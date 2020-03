Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le plan US de relance économique échoue encore au Sénat américain Reuters • 23/03/2020 à 21:11









CORONAVIRUS: LE PLAN US DE RELANCE ÉCONOMIQUE ÉCHOUE ENCORE AU SÉNAT AMÉRICAIN PARIS (Reuters) - Le plan de relance économique de grande envergure contre le coronavirus voulu par l'administration Trump était toujours dans l'impasse au Sénat américain lundi, les démocrates ayant déclaré qu'il contenait trop peu d'argent pour les hôpitaux et pas assez de restrictions sur un fonds destiné à aider les grandes entreprises. Le plan n'a pas obtenu les 60 votes nécessaires pour un deuxième jour d'affilée. Les républicains ont accusé les démocrates d'obstruction dans une période d'urgence nationale. "Le pays est en feu et votre camp veut jouer à des jeux politiques", a déclaré le sénateur républicain John Thune, qui a accusé avec colère les démocrates de "traîner les pieds". De leur côté, les démocrates ont déclaré qu'ils étaient proches d'un accord avec les républicains et ont prédit qu'une version modifiée remporterait bientôt le vote. "Prenez une grande respiration. Nous allons faire passer ce projet de loi", a déclaré le sénateur démocrate Dick Durbin. La pandémie de coronavirus a tué au moins 428 personnes aux États-Unis et contaminé plus de 34.000 personnes, ce qui a conduit les gouverneurs des États à ordonner à près d'un tiers de la population du pays de rester chez elle. Le plan de soutien de l'administration Trump comprend une aide financière directe pour les Américains ainsi que des mesures de soutien aux petites entreprises et aux industries gravement touchées, y compris les compagnies aériennes. Les républicains détiennent habituellement une faible majorité de 53-47 au Sénat, en deçà des 60 voix dont ils ont besoin pour faire avancer la plupart des lois. Mais la menace du coronavirus a affecté leurs rangs. Le sénateur républicain Rand Paul a déclaré avoir été testé positif au coronavirus dimanche, et plusieurs autres se sont mis en quarantaine par mesure de précaution. Les républicains n'ont recueilli que 47 voix lors du vote de procédure de dimanche. (David Morgan et Andy Sullivan, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)

