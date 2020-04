Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le pic épidémique n'est pas encore passé en France, dit Véran Reuters • 07/04/2020 à 08:45









CORONAVIRUS: LE PIC ÉPIDÉMIQUE N'EST PAS ENCORE PASSÉ EN FRANCE, DIT VÉRAN PARIS (Reuters) - Le pic de l'épidémie de coronavirus n'a pas encore été franchi en France, a déclaré mardi le ministre de la Santé Olivier Véran, estimant que le pays était encore en "phase d'aggravation" compte tenu du nombre encore important de patients en état grave admis à l'hôpital. L'augmentation du nombre "de patients en état grave admis à l'hôpital se réduit, se freine mais nous sommes encore en augmentation, ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore au pic épidémique", a-t-il déclaré sur BFM TV. "Ça veut dire que nous sommes encore en phase d'aggravation de cette épidémie sur le territoire national". "On voit que l'aggravation de l'épidémie est en train de se freiner sous l'effet du confinement et des mesures mises en place mais elle se poursuit donc nous ne sommes pas au bout de nos efforts", a-t-il ajouté. (Nicolas Delame et Marine Pennetier)

