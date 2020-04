Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le Parlement français finalement autorisé à voter sur "StopCovid" Reuters • 21/04/2020 à 12:21









CORONAVIRUS: LE PARLEMENT FRANÇAIS FINALEMENT AUTORISÉ À VOTER SUR "STOPCOVID" PARIS (Reuters) - Un vote sera finalement autorisé au Parlement français à l'issue d'un débat sur le projet d'application de suivi "StopCovid", ont annoncé mardi des députés, le gouvernement ayant changé de position face aux critiques de certains parlementaires. Cette application pour smartphone, qui reposerait sur le volontariat, permettrait de prévenir les personnes ayant été en contact avec quelqu'un contaminé par le nouveau coronavirus. L'exécutif avait souhaité qu'un débat soit organisé au Parlement sur ce sujet mais sans qu'un vote soit organisé à l'issue de ces discussions. "Merci au gouvernement qui a enfin changé d'avis et c'est une bonne décision pour notre démocratie : le débat sur le #tracking sera suivi d'un vote. Il faut que le Parlement retrouve la place qui est la sienne dans notre démocratie", a déclaré le député Matthieu Orphelin sur son compte Twitter. (Michel Rose et Gwénaëlle Barzic, édité par Bertrand Boucey)

