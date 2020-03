Coronavirus: le paquebot Zaandam autorisé à traverser le canal de Panama

LeS paquebotS Zaandam (g) et Rotterdam dans la baie de Panama, le 28 mars 2020 ( AFP / Ivan PISARENKO )

Le paquebot Zaandam, à bord duquel plusieurs cas de Covid-19 ont été déclarés, va finalement pouvoir traverser le canal de Panama pour poursuivre sa route, tandis que les passagers sains sont actuellement transbordés pour éviter la contamination.

"La traversée par la voie interocéanique va être autorisée pour que (le navire) poursuive son voyage", a indiqué samedi dans un communiqué le ministère de la Santé panaméen, alors que le navire battant pavillon néerlandais est à l'ancre depuis plusieurs jours au large de la côte pacifique du pays centro-américain.

"Aucun passager ni membre d'équipage ne seront autorisés à débarquer sur le sol panaméen", a toutefois précisé le gouvernement qui dit avoir "réévalué" sa position pour apporter une "aide humanitaire" au navire.

Mercredi, les autorités panaméennes avaient dans un premier temps autorisé le paquebot de croisière et ses 1.800 passagers et membres d'équipage à emprunter le canal de Panama, avant de revenir deux jours plus tard sur leur décision pour des "raisons sanitaires".

Entretemps, la compagnie Holland America (groupe Carnival) qui exploite le paquebot avait annoncé le décès de quatre passagers à bord, sans en préciser la cause, et la contamination d'au moins deux autres au Covid-19.

Depuis le 22 mars, les passagers, dont une centaine de Français, ainsi que des Américains, des Canadiens et des ressortissants de plusieurs pays européens, étaient strictement confinés dans leur cabine, après que plusieurs dizaines d'entre eux eurent présenté des symptômes grippaux.

- A bord de chaloupes -

Parallèlement est organisée une opération de transbordement des passagers sains sur un autre navire, envoyé à la rescousse par la compagnie Holland America avec des vivres, du personnel et des tests Covid-19.

Depuis jeudi, ce deuxième navire, parti de San Diego, aux Etats-Unis, est ancré à quelques centaines de mètres du Zaandam, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Le transbordement de passagers ne présentant pas de symptômes du paquebot Zaandam à bord du paquebot Rotterdam a démarré", a indiqué samedi l'Autorité maritime du Panama (AMP) sur son compte Twitter.

Le nombre exact de passagers concernés n'a pas pou l'heure été précisé. Mais vendredi, le ministre panaméen des Affaires maritimes, Noriel Arauz, avait indiqué à l'AFP qu'environ 400 personnes avaient déjà été testées négatif au Covid-19 et pourraient être accueillies à bord du Rotterdam.

"Il y a un tender, une chaloupe, qui prend les gens avec de très grandes précautions sanitaires. Nous avons tous nos masques. Nous nous installons dans le tender à bonne distance les uns des autres", a raconté à l'AFP Françoise, une touriste française de 74 ans jointe par téléphone.

"Ces grosses chaloupes peuvent contenir 100 personnes. Là, on en met peut-être la moitié, donc ça va très lentement", a-t-elle précisé, ajoutant que l'opération de transbordement devrait normalement se poursuivre dans la journée de dimanche.

Environ "deux cent mètres" séparent les deux paquebots et "des garde-côtes, vraisemblablement panaméens surveillent les opérations" de transfert, a ajouté la passagère.

Comme à bord du Zaandam, les passagers transférés à bord du Rotterdam sont soumis à de strictes mesures de confinement dans leurs cabines, a -t-elle encore dit.

La croisière du Zaandam, débutée à Buenos Aires le 7 mars, devait s'achever à San Antonio, au Chili. Mais les autorités chiliennes ont refusé le débarquement en raison de la présence à bord de passagers et membres d'équipage présentant des symptômes grippaux.

Les autres ports sud-américains sur sa route lui ont ensuite été fermés en raison des restrictions mises en place par les gouvernements pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus.

Selon la compagnie et les autorités panaméennes, les passagers restés à bord du Zaandam pourraient débarquer au port de Fort Lauderdale, en Floride, aux Etats-Unis.

Quant au Rotterdam, aucune précision n'a été fournie par la compagnie.

"Nous présumons que le Rotterdam va s'en retourner à San Diego", a déclaré à l'AFP le ministre Noriel Arauz, sans plus de détails.

