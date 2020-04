Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le nombre de décès baisse à nouveau en France, la tension s'allège dans les hôpitaux Reuters • 06/04/2020 à 07:25









CORONAVIRUS: LE NOMBRE DE DÉCÈS BAISSE À NOUVEAU EN FRANCE, LA TENSION S'ALLÈGE DANS LES HÔPITAUX PARIS (Reuters) - Le nombre de décès en milieu hospitalier en France dus au coronavirus a de nouveau baissé entre samedi et dimanche, a annoncé le ministère des Solidarités et de la santé dimanche dans un communiqué, faisant état de la mort de 357 personnes pour un bilan total qui atteint 5.889 décès. La veille déjà, le nombre de décès avait reculé à 441, après être remonté à 588 vendredi par rapport à jeudi. En prenant en compte les chiffres des établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad), qui ne sont que partiels, le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie le 1er mars s'élève à 8.078, soit 518 de plus que la veille. Dans les hôpitaux, 6.978 patients dans un état grave étaient en réanimation dimanche, soit 390 entrées et un solde de 140 si l'on tient compte de 250 sorties. "Ce solde, qui reste positif mais se réduit progressivement, est l'indicateur majeur qui permet de suivre l'évolution de la tension dans les établissements de santé et de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour y répondre", a précisé le ministère dans son communiqué. Ce solde était de 176 patients samedi, de 263 vendredi, de 382 jeudi et de 452 mercredi. Au total, 70.478 cas confirmés de Covid-19 ont été rapportés en France depuis le début de l'épidémie. "Les Françaises et les Français, qui respectent leur vingtième jour de confinement, doivent être remerciés et poursuivre cette rigueur tous ensemble", a ajouté le ministère, sur fond de controverse dimanche sur le respect du confinement au premier week-end des vacances de Pâques. Au total, 70.478 cas confirmés de Covid-19 ont été rapportés en France depuis le début de l'épidémie. (Gilles Guillaume)

