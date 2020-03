Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le nombre de cas confirmés s'élève à 130 en France Reuters • 02/03/2020 à 06:38









CORONAVIRUS: LE NOMBRE DE CAS CONFIRMÉS S'ÉLÈVE À 130 EN FRANCE PARIS (Reuters) - Le nombre de cas confirmés de coronavirus en France est désormais de 130 personnes, dimanche à 16h00, soit 30 de plus que la veille, a déclaré Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, lors d'un point de presse quotidien. Sur ce total, 116 personnes sont actuellement hospitalisées - dont neuf dans un état grave - 12 sont guéries et deux sont décédées. Le gouvernement a pris la veille de nouvelles mesures de restriction pour freiner la progression de l'épidémie, dont l'annulation jusqu'à nouvel ordre dans l'Hexagone de tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné. (Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.