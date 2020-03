Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le mouvement sportif français se félicite du report des JO Reuters • 24/03/2020 à 18:37









CORONAVIRUS: LE MOUVEMENT SPORTIF FRANÇAIS SE FÉLICITE DU REPORT DES JO PARIS (Reuters) - Le mouvement olympique français et plusieurs sportifs susceptibles de défendre les couleurs de la France aux prochains Jeux olympiques ont salué mardi le report à 2021 des JO de Tokyo, initialement prévus cet été, en raison de la pandémie de coronavirus. Face à cette crise sanitaire, le Japon et le Comité international olympique (CIO) ont annoncé mardi s'être entendus sur un report des Jeux de Tokyo qui devaient avoir lieu du 24 juillet au 9 août. "Nous nous félicitons de cette nouvelle", déclarent dans un communiqué le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF). "Cette position va permettre à l'ensemble des athlètes français et internationaux d'appréhender plus facilement cette période de confinement et de préparer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo plus sereinement", ajoutent-ils. Des sportifs français de renom ont aussi réagi sur Twitter. "Tokyo, on se voit en 2021. Nous avons un combat plus important à gagner avant", a écrit Teddy Riner, double champion olympique en titre dans la catégorie poids lourds en judo. "Pas de problème, on peut attendre", a pour sa part affirmé en anglais Kevin Mayer, recordman du monde du décathlon, tandis que le perchiste Renaud Lavillenie a remercié les organisateurs "d'avoir écouté les athlètes du monde entier et de penser à la santé de tous". (Bertrand Boucey, avec Nicolas Delame et Patrick Vignal)

