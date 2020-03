Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le match RC Strasbourg-PSG reporté Reuters • 06/03/2020 à 22:10









CORONAVIRUS: LE MATCH RC STRASBOURG-PSG REPORTÉ PARIS (Reuters) - Le match de la 28e journée de Ligue 1 de football entre le RC Strasbourg et le Paris Saint-Germain prévu samedi a été reporté en raison d'un arrêté de la préfecture du Bas-Rhin concernant la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi la Ligue de football professionnel. Aucun match de Ligue 1 n'avait encore été reporté en raison du nouveau coronavirus. L'Alsace est l'une des régions les plus touchées par la maladie, dont 613 cas, ont été recensés à l'échelle nationale. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé vendredi la fermeture à compter de lundi et pour 15 jours des crèches, des maternelles, des collèges et des lycées du Haut-Rhin et de l'Oise, ainsi que la limitation de tous les rassemblements, sauf ceux qui sont essentiels au déroulement de la vie sociale et démocratique. (Julien Pretot, édité par Jean-Philippe Lefief)

