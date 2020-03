Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le Maire et Lagarde pour une réponse forte du G7 et de la zone euro Reuters • 03/03/2020 à 08:36









CORONAVIRUS: LE MAIRE ET LAGARDE POUR UNE RÉPONSE FORTE DU G7 ET DE LA ZONE EURO PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire et la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde se sont entretenus par téléphone de la crise sanitaire liée au coronavirus et préconisent une réponse "forte et coordonnée" pour en atténuer l'impact économique, a dit mardi le ministre français de l'Economie et des Finances. "Entretien téléphonique très positif ce matin avec la présidente de la #BCE @Lagarde sur la réaction économique et financière au #Coronavirus : nous voulons une réponse forte et coordonnée au niveau de la zone euro et du G7", a écrit Bruno Le Maire sur Twitter. Les pays du G7 préparent actuellement un communiqué, qui sera publié mardi ou mercredi, dans lequel ils devraient s'engager à coopérer face à l'épidémie de nouveau coronavirus, qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et affecte de nombreuses entreprises à travers le monde. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)

