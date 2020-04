Coronavirus : le gouvernement muscle encore sa réponse économique

Gérald Darmanin et Bruno Le Maire à l'Élysée le 29 janvier 2020. © Ugo Padovani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La facture de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 sera colossale. C'est ce que révèle le projet de loi de finances rectificatives présenté ce mercredi. Il s'agit du deuxième plan en quelques semaines, après celui de la mi-mars, afin de permettre à la puissance publique de voler au secours de l'économie française tétanisée par le confinement.

Les chiffres, sans doute encore provisoires, puisqu'ils dépendront de la durée exacte du confinement et du retour à la normale, sont impressionnants. La décroissance de l'économie française devrait atteindre 8 % en 2020, selon le texte présenté en conseil des ministres. En cause : la durée du confinement, la progressivité de la reprise et les incertitudes liées à la crise dans les autres économies mondiales. Il s'agit donc d'un chiffre provisoire, selon le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. En 2009, la chute avait plafonné à 2,9 %...

Avec des recettes budgétaires qui vont s'effondrer en raison de la faible activité économique, le déficit budgétaire va passer à 9 % du PIB. Le gouvernement s'attend à voir les recettes du seul l'État s'effondrer de... 43 milliards d'euros ! Conséquence de dépenses publiques qui explosent et d'un PIB en chute libre, la dette, elle, devrait bondir de plus de 15 points à 115 % du PIB. Les dépenses publiques devraient ainsi grimper à 61 % du PIB, selon

