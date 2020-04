Coronavirus : Le Foll (PS) défend le "modèle allemand"

L'ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll appelle à s'inspirer du "modèle allemand" et plaide pour "une stratégie de test généralisée" pour faire face à l'épidémie de coronavirus, dans une tribune diffusée dimanche.

"Chez nos voisins allemands, la stratégie a été définie dès la mi-février 2020 quand en France nous étions encore en pleine confrontation sur les retraites et en cours de nomination d'un autre ministre de la santé", souligne-t-il.

"En Allemagne, le confinement est appliqué avec souplesse et intelligence, il va finir par être levé avant nous, l'économie repartira plus tôt que la nôtre et le nombre de décès selon toute vraisemblance sera six fois moindre et sans controverse sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine", poursuit le maire du Mans.

"Occupons-nous du monde d'aujourd'hui et pour demain, pensons plutôt au changement de méthode", écrit-il : "C'est pourquoi il est temps de mettre en place une stratégie de test généralisée, d'isolement des personnes contaminées et de distribution massive de masques tout en rappelant les mesures barrières. Cette stratégie est la seule à être efficace pour sortir du confinement".

dch/cs/nm