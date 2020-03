Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le festival de musique californien Coachella repoussé Reuters • 11/03/2020 à 07:07









CORONAVIRUS: LE FESTIVAL DE MUSIQUE CALIFORNIEN COACHELLA REPOUSSÉ LOS ANGELES (Reuters) - Le festival Coachella, qui attire chaque année plusieurs millions de spectateurs dans le désert californien pour deux week-ends de concerts, a été repoussé de six mois à cause des inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus, ont annoncé mardi les organisateurs. Initialement prévu du 10 au 12 avril et du 17 au 19 avril, le festival organisé à l'est de Los Angeles se tiendra finalement du 9 au 11 octobre et du 16 au 18 octobre, ont-ils précisé dans un communiqué. (Lisa Richwine et Jill Serjeant; version française Jean Terzian)

