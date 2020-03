Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le Festival de Cannes n'aura pas lieu en mai Reuters • 19/03/2020 à 21:09









CORONAVIRUS: LE FESTIVAL DE CANNES N'AURA PAS LIEU EN MAI PARIS (Reuters) - Le Festival international du film de Cannes, l'un des plus importants du monde, n'aura pas lieu aux dates initialement prévues en mai, ont annoncé jeudi ses organisateurs, qui espèrent un simple report de quelques semaines. "Aujourd'hui, nous avons pris la décision suivante: le Festival de Cannes ne pourra se tenir aux dates prévues, du 12 au 23 mai prochains", écrivent-ils dans un communiqué. "Plusieurs hypothèses sont à l'étude afin d'en préserver le déroulement, dont la principale serait un simple report, à Cannes, fin juin-début juillet 2020." "Dès que l'évolution de la situation sanitaire française et internationale nous permettra d'en évaluer la possibilité réelle, nous ferons connaître notre décision", ajoute le communiqué. (Marc Angrand)

