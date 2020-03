Coronavirus : le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron confiné chez lui

Il devrait être testé mercredi ou jeudi.

Patrick Strzoda à Paris, le 18 juin 2019. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Il est l'un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron : le directeur de cabinet Patrick Strzoda va télétravailler de chez lui après avoir été en contact d'une personne testée positive au coronavirus la semaine dernière, a indiqué mardi 10 mars la présidence en confirmant une information de M6.

" Par précaution pour le président de la République , il lui a été demandé de télétravailler depuis son domicile. Il sera testé aujourd'hui ou demain. Son adjoint assure la continuité du service", a précisé l'Élysée qui ajoute qu'il n'a pas de symptômes.

Les mesures de protection contre la contagion ont été renforcées depuis mardi autour du chef de l'État et à l'Élysée, avec un espace créé autour de lui, l'arrêt des réunions dans ses bureaux et le nettoyage renforcé des bureaux et des objets qu'il touche.

Pour autant Emmanuel Macron n'a pas renoncé à ses déplacements et s'est rendu mardi matin dans un centre d'appel 15 du Samu.