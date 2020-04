Coronavirus : le député qui veut tester les tests

Une voiture blanche file sur les routes droites et désertes de la Beauce. Au volant, Philippe Vigier, le député centriste et biologiste, se rend dans l'un des cinq « centres Covid » qu'il a fait installer sur sa circonscription. Dans quelques minutes, il réalisera un prélèvement sur une jeune femme, atteinte de détresse respiratoire. C'est le quarantième dépistage qu'il réalise -- gracieusement -- depuis le début du confinement. Philippe Vigier fait partie de ces parlementaires qui ont décidé de renfiler la blouse blanche le temps que durera l'urgence sanitaire.

Le député, qui travaille dans son laboratoire d'analyses médicales tous les lundis matin se consacre en ce moment quasi exclusivement à la lutte contre le Covid-19 dans sa circonscription. Il prévoit cette semaine de réaliser d'autres prélèvements sur des malades présentant des symptômes prononcés du Covid-19. Il doit aussi livrer des bidons de gel hydroalcoolique dans des Ehpad. « La semaine dernière, on a aidé Coty Cosmetics et la Fédération nationale des transports routiers à fabriquer et livrer 21 500 litres de gel sur 143 communes », se satisfait l'élu.

Tests massifs pour déconfiner

Dans son bureau au laboratoire d'analyses médicales de Châteaudun (Eure-et-Loir), il défend une stratégie massive de tests sur la population pour accompagner le déconfinement : « Le sujet majeur qui est devant nous, c'est l'état immunitaire du

