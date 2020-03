Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le déclin économique sera pire qu'en 2008, selon l'OMC Reuters • 26/03/2020 à 09:49









CORONAVIRUS: LE DÉCLIN ÉCONOMIQUE SERA PIRE QU'EN 2008, SELON L'OMC GENEVE (Reuters) - Les projections montrent que le déclin économique et les pertes d'emploi causés par la pandémie de coronavirus seront pire que lors de la crise financière de 2008, a déclaré mercredi le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Dans un message vidéo enregistré depuis son domicile et publié sur le site de l'OMC, Roberto Azevedo a déclaré que "cette pandémie aura inévitablement un impact énorme sur l'économie". Les projections récentes, a-t-il poursuivi, donnent "un ralentissement économique et des pertes d'emploi qui sont pires que lors de la crise financière mondiale il y a une dizaine d'années". Si des prévisions concrètes ne sont pas encore disponibles, a précisé Azevedo, les économistes de l'OMC s'attendent à un "important déclin" du commerce. Il a toutefois ajouté que les pays pouvaient prendre des mesures importantes pour limiter les dégâts économiques immédiats et poser les baser d'un rétablissement à long-terme, appelant les nations à collaborer. "Des efforts coordonnés vont augmenter notre puissance collective de lutte contre la récession", a-t-il dit. Azevedo a salué les mesures de soutien économiques engagées par les gouvernements, sans indiquer les pays auxquels il se référait, et a appelé les membres de l'OMC à se montrer transparents et à partager leurs données. (Emma Farge; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.