CORONAVIRUS: LE COSTA LUMINOSA DANS LE PORT DE MARSEILLE POUR TESTER LES PASSAGERS MARSEILLE (Reuters) - Le navire de croisière de la compagnie Costa, le Costa Luminosa où plusieurs cas de coronavirus ont été détectés durant son périple depuis la Floride, est arrivé jeudi matin en provenance des îles Canaries dans le port de Marseille où il a finalement pu accoster, a déclaré un porte-parole du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM). Les passagers et les membres d'équipages resteront à bord dans l'attente de tests au coronavirus sur les cas suspects qui devraient être menés par les autorités sanitaires françaises. "Le Costa Luminosa est en train d'accoster, la décision a été prise de ne pas le laisser mouiller au large mais de la faire accoster", a ajouté le porte-parole. "L'agence régionale de santé doit mener des investigations à bord, nous attendons sa décision pour savoir si les passagers pourront débarquer ou non", a-t-il poursuivi. Le Costa Luminosa, qui peut accueillir 2.826 passagers, est parti le 5 mars dernier de Fort Luaderdale, en Floride (Etats-Unis), avant de faire escale trois jours plus tard à Porto Rico, dans les Caraïbes, pour se diriger ensuite vers l'île espagnole de Tenerife, dans les Canaries. Plusieurs passagers atteints par le coronavirus ont été débarqués lors des différentes escales, notamment à Porto Rico et aux Canaries, avant que le bateau ne reprenne la mer vers Marseille. Le Costa Luminosa, qui accueille à son bord beaucoup de passagers américains et italiens, devait initialement se rendre à Venise, en Italie. (Marc Leras, édité par Jean-Michel Bélot)

