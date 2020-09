Coronavirus : le Conseil scientifique favorable à une réduction de la période d'isolement, annonce Olivier Véran

En cas de suspicion de contamination au Covid-19, la période de quarantaine pourrait bientôt passer de quatorze à sept jours.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, le 27 août 2020. ( AFP / ERIC PIERMONT )

La "quatorzaine", cette période d'isolement actuellement préconisée aux "cas contacts", c'est-à-dire les personnes croisées par un malade du coronavirus les jours précédant son dépistage, pourrait bientôt voir sa durée divisée par deux. "Le Conseil scientifique est favorable à ce qu'on puisse réduire la période de mise à l'abri dans un certain nombre de situations, et de passer de 14 à 7 jours", a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran mardi 8 septembre sur France Inter . La décision "sera prise vendredi lors du conseil de défense national", a précisé le ministre.

Selon le ministre, les données scientifiques sur la contagiosité de la maladie permette de raccourcir sans risque cette période d'isolement . "On est davantage contagieux dans les cinq premiers jours, ou qui suivent les symptômes ou la positivité d'un test. Ensuite cette contagiosité diminue de façon très importante, et au-delà d'une semaine elle est très faible", a expliqué Olivier Véran. "Au-delà de 10 jours, on est à moins de 5 % de personnes contagieuses, et faiblement contagieuses", a-t-il également mis en avant.

En outre, la réduction de la quarantaine permettrait un meilleur respect de l'isolement . "Un grand nombre de Français ne respecte pas la quatorzaine. (...) Il y aura une meilleure adhésion des Français à une période raccourcie, mais qui doit être absolument respectée de manière à limiter la contagiosité", a insisté le ministre.

Une situation "préoccupante"

Olivier Véran s'inquiète de la situation actuelle. "On est sur une pente avec un facteur de reproduction du virus aux alentours de 1,2 : c'est beaucoup moins qu'au printemps dernier, mais il circule tout de même. Ce virus circule, des milliers de cas par jour, c'est beaucoup et c'est préoccupant", a-t-il mis en garde.

" On peut l'éviter, la deuxième vague, mais il va falloir collectivement réaliser un certain nombre de points . Il faut qu'on passe plus de temps à porter correctement le masque qu'à saisir les tribunaux pour le faire interdire", a déclaré le ministre, faisant allusion aux arrêtés sur le port du masque obligatoire dénoncés devant les tribunaux . Le ministre a également appelé les Français contagieux à "rester chez eux", même s'ils sont asymptomatiques.