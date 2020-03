Coronavirus : le confinement difficile des sans-abri

Mardi 17 mars, aux premières heures du confinement en France, il ne restait pratiquement qu'eux dans les rues. S'il est désormais interdit, sauf dans certains cas précis, de sortir de chez soi, les sans-abri n'ont, eux, pas tous un endroit où se réfugier. « Ce qui est curieux, c'est que le confinement généralisé rend encore plus visible leur présence dans l'espace public », relève Florent Guéguen, directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), qui regroupe plus de 800 associations de lutte contre l'exclusion.Toujours à la rue et exposée à l'épidémie de coronavirus, cette population à risque devrait pourtant être « considérée comme un public prioritaire en termes de protection, au même titre que les personnes âgées », rappelle Florent Guéguen. « L'état de santé des sans-abri est fragile : on a beaucoup de personnes avec des maladies chroniques, des cancers, des VIH, des addictions? »Des sans-abri verbalisésSelon l'Insee, 150 000 personnes sont aujourd'hui sans domicile fixe (SDF) en France. Les associations, elles, évoquent plutôt le chiffre de 250 000. Et, pour les SDF qui n'ont pas de place d'hébergement, c'est parfois la double peine : certains ont été verbalisés pour non-respect du confinement. Or, « quand on n'a pas de domicile, on ne peut pas y rester ! » pointe Alain Christnacht, président du Samu social de Paris. À Lyon, le préfet a assuré au Progrès avoir demandé une « enquête...