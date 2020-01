Coronavirus : le casse-tête de l'opération «Wuhan», un rapatriement inédit de Français

Comment rapatrier plusieurs centaines de personnes de Wuhan, en Chine, vers la France, et réussir à les mettre en quarantaine pour qu'elles ne risquent pas de transmettre la maladie ? La très complexe opération « Wuhan » est lancée. Le ministère de la Santé, par la voix du directeur général de la santé (DGS), a donné quelques précisions à ce sujet lundi soir. La logistique va s'avérer très complexe, aussi bien pour le vol aérien lui-même, que pour l'accueil des personnes pendant quatorze jours dans un ou des « établissements d'hébergement »... pas trouvés pour l'instant.Le gouvernement français a décidé de rapatrier par voie aérienne les compatriotes qui le souhaitent depuis Wuhan, infectée par le nouveau coronavirus. « Le Premier ministre nous a demandé de faire cette opération avant la fin de la semaine » précise le DGS, le professeur Jérôme Salomon. Le nombre de personnes n'est pas encore arrêté : « Cela dépend de la volonté, ou non, des gens, de partir. Certains hésitent à le faire. Le consulat sur place s'occupe de ces questions. »La mise en quarantaine non négociableLa population française à Wuhan est estimée à « quelques centaines de personnes », mais il est possible que certains ne soient plus sur place, en raison des congés liés aux fêtes du Nouvel An qui ont lieu en ce moment. Le « choix du vol » n'est pas encore fait. Il s'agira d'un avion spécifique, affrété par le gouvernement français, peut-être avec en plus un vol militaire. A bord, les passagers « seront suivis par une équipe de médecins et d'infirmières. Des ressortissants d'autres nationalités, notamment allemande, pourraient prendre place sur ce long-courrier. Les gens n'auront pas à payer pour ce vol », assure-t-il.LIRE AUSSI > Symptômes, masques... les questions que l'on se poseArrivés sur notre sol, les exfiltrés de Wuhan devront passer par la case quarantaine, pour éviter le risque éventuel ...