CORONAVIRUS: LE BILAN PASSE À 212 CAS CONFIRMÉS ET QUATRE DÉCÈS EN FRANCE PARIS (Reuters) - La France compte désormais 212 cas confirmés de contamination au coronavirus, a annoncé mardi soir le directeur général de la Santé, soit 21 de plus que la veille. "Ce jour à 16h00, nous avons selon Santé publique France 212 cas confirmés, soit 21 de plus qu'hier. Parmi ceux-ci douze guéris et quatre personnes décédées", a précisé Jérôme Salomon lors du point de presse quotidien sur la crise sanitaire, ajoutant que 13 régions étaient touchées. Le directeur général de la Santé a noté que parmi les cas confirmés, les autorités sanitaires n'avaient pas identifié l'origine de 21 cas confirmés. "Nous avons donc dans la plupart des cas une explication concernant la chaîne de transmission", a-t-il poursuivi. "Pour trois cas sur quatre, nous connaissons la chaîne de transmission." "En France, nous sommes toujours au stade 2 avec pour objectif principal de freiner la propagation du virus sur le territoire national." (Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

