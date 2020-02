Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le bilan en Chine porté à 811 morts, dépasse celui du Sras Reuters • 09/02/2020 à 11:28









CORONAVIRUS: LE BILAN EN CHINE PORTÉ À 811 MORTS, DÉPASSE CELUI DU SRAS par Winni Zhou et Dominique Patton PEKIN/SHANGHAI (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine continentale a causé 89 décès supplémentaires samedi, ont indiqué les autorités sanitaires, dépassant désormais celui de l'épidémie du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) qui était apparue dans le pays et s'était propagée à travers le monde en 2002-2003. La Commission nationale de la santé a dénombré 811 décès et 37.198 cas de contamination en Chine continentale, un bilan supérieur à l'épidémie de Sras qui avait causé 774 décès dans le monde en 2002-2003. Dans la seule province de Hubei, épicentre de l'épidémie qui a démarré en décembre, le nombre de décès a augmenté de 81 samedi, faisant grimper le bilan total à 780 morts, ont annoncé dimanche les autorités régionales de santé sur leur site internet. Deux douzaines de pays sont désormais touchés par l'épidémie dont la France, qui a annoncé cinq nouveaux cas sur son territoire : quatre adultes et un enfant britanniques qui résidaient dans le même chalet dans une station de ski de Haute-Savoie, mais dont l'état clinique ne présente "aucun signe de gravité". Ces cas portent à onze le nombre de personnes affectées dans l'Hexagone, où les autorités déconseillent les voyages en Chine "sauf raison impérative". Le ministère japonais de la Santé a déclaré samedi que trois cas de contamination supplémentaires ont été confirmés parmi les passagers d'un navire de croisière placé en quarantaine au large de Yokohama depuis le début de la semaine. Cela porte à 64 le nombre de personnes infectées sur le bateau. Les Etats-Unis ont annoncé vendredi l'envoi d'aide médicale à la Chine, quelques heures après un entretien entre Donald Trump et Xi Jinping durant lequel le président chinois a assuré à son homologue américain que Pékin faisait tout son possible pour venir à bout de l'épidémie. A Genève, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé le départ pour la Chine, lundi ou mardi, d'une équipe d'experts chargés d'enquêter sur le coronavirus. DEUX CAS MORTELS HORS DE CHINE Quelque 332 cas de contamination étaient recensés hors de Chine, répartis dans 27 pays et régions. Pour l'heure, seuls deux cas mortels du coronavirus 2019-nCoV ont été signalés hors de la Chine continentale, à Hong Kong et aux Philippines. Un Américain âgé de 60 ans infecté par le virus est mort le 6 février à l'hôpital de Wuhan, a annoncé samedi un porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis à Pékin. Un Japonais d'une soixantaine d'années hospitalisé à Wuhan a également succombé, selon le ministère nippon des Affaires étrangères. La mort vendredi d'un médecin de Wuhan, qui avait alerté très tôt des risques d'une épidémie mais s'était fait réprimander par les autorités chinoises pour diffusion d'informations "illégales et fausses", a provoqué un émoi en Chine, rappelant comment Pékin avait tenté de dissimuler l'épidémie du Sras en 2002. Wuhan, foyer de l'épidémie dans le centre de la Chine, a été placée en confinement de même que plusieurs communes voisines, leur donnant des allures de villes fantômes. Un journaliste de Reuters a constaté que les artères principales et les sites touristiques de la capitale Pékin ont été désertés cette semaine. Alors que des millions de Chinois sont de retour dans les grandes villes après les vacances du Nouvel an, de nombreuses sociétés vont rester fermées lundi et les cadres vont privilégier le télétravail. (Bureaux de Pékin et Shanghaï, version française Arthur Connan)

