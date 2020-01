Coronavirus : le bilan de l'épidémie monte à 106 morts, premier cas en Allemagne

Plusieurs pays, dont les Etats-Unis et la France, se mobilisent ce mardi pour organiser l'évacuation de leurs ressortissants de Wuhan, épicentre d'une épidémie de pneumonie virale dont le bilan dépasse désormais 100 morts en Chine.Le bilan de l'épidémie monte à 106 mortsLe nombre de victimes a bondi à 106 morts et celui des cas confirmés dépasse 4.500 dans toute la Chine, selon un bilan des autorités ce mardi. La ville de Pékin a fait état lundi de son premier décès, un homme de 50 ans revenu de Wuhan.L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui juge la menace « élevée » sans toutefois déclencher une alerte sanitaire internationale, a indiqué lundi qu'elle ne savait pas encore si les personnes infectées étaient contagieuses avant de présenter les symptômes de la maladie, comme l'affirment certains responsables sanitaires chinois.Premiers cas en Allemagne et CanadaUne cinquantaine de malades ont déjà été répertoriés dans le reste du monde, et une douzaine de pays ont été atteints par le virus, de l'Asie et l'Australie à l'Europe et à l'Amérique du Nord.Un premier cas de contamination a été confirmé lundi en Allemagne, qui devient le deuxième pays touché en Europe après la France où trois patients sont hospitalisés. Virus chinois en France : symptômes et prévention Un premier cas d'infection au coronavirus a également été confirmé à Toronto chez un homme qui aurait également infecté son épouse, ont annoncé lundi les autorités sanitaires du Canada où 19 autres personnes font l'objet d'examens en Ontario. LIRE AUSSI > Coronavirus : pourquoi il ne faut pas céder à la psychoseDe nombreux pays ont renforcé les mesures de précaution à leurs frontières, la Mongolie devenant le premier à fermer les points de passage routiers avec la Chine.La Chine recommande à ses citoyens de reporter les voyages à l'étranger« Il est recommandé aux résidents » de Chine continentale ...