Coronavirus : le 4e cas en France s'était rendu aux urgences mais n'avait pas été retenu

Trois jours ont passé après son arrivée aux urgences de l'hôpital Pompidou pour que le bon diagnostic soit posé. Le quatrième patient hospitalisé en France après avoir été infecté par le nouveau coronavirus, un Chinois de 80 ans, est en effet passé entre les mailles du filet une première fois avant d'être finalement retenu à l'hôpital. Selon son médecin, il ne correspondait a priori pas aux critères.« Son état est grave [...] on va faire tout ce qu'on peut mais c'est sévère », a déclaré le Pr Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris. Le patient est en réanimation à Bichat et est sous « ventilation artificielle ». LIRE AUSSI > Coronavirus : symptômes, masques... les questions que l'on se pose Selon le médecin, cet homme est arrivé en France « le 23 janvier » et a d'abord consulté les urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris le samedi 25. « Il avait de la fièvre mais pas de toux ni de signes respiratoires, il ne venait pas de Wuhan (épicentre de l'épidémie en Chine, ndlr) mais d'une ville à 400 kilomètres au nord : il était loin des critères et n'a pas été retenu comme un cas possible » d'infection au coronavirus, a poursuivi le Pr Yazdanpanah.Des symptômes développés par sa fille« Ce n'est qu'hier (mardi), quand il a développé et aggravé un état respiratoire, qu'il y a de nouveau eu une demande de classement et le classement a été retenu parce qu'il avait des signes respiratoires », selon le Pr Yazdanpanah. Le test s'est ensuite révélé positif. En outre, la fille de ce patient, âgée de 50 ans, a elle aussi été touchée par le virus, comme l'a annoncé mardi soir la ministre de la Santé Agnès Buzyn.Les autorités sanitaires s'emploient maintenant à vérifier si le patient de 80 ans a pu contaminer d'autres personnes lors de son passage aux urgences. « Hier (mardi) soir, dès qu'on l'a ...