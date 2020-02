Coronavirus : Lagardère plonge en Bourse

L'annonce de l'arrivée de deux personnalités au sein de son conseil de surveillance de Lagardère, l'ex-président Nicolas Sarkozy et l'ancien PDG de la SNCF Guillaume Pepy, n'a pas convaincu les marchés financiers de la stabilité du groupe. Le groupe d'édition et de « travel retail » dévisse en Bourse ce vendredi. Vers midi, l'action de la société perdait plus de 9 %, à 15,80 euros. Les investisseurs ont rapidement sanctionné des résultats financiers moins bons qu'espéré. Lagardère a accusé une perte nette de 15 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel a, lui, progressé de 5,6 %, à 361 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté moins que prévu par les analystes : de 5 %, à 7,2 milliards d'euros en progression de 5 %. Le consensus attendait 400 millions d'euros de plus. Hors activités non conservées, le chiffre d'affaires a progressé de 4,5 %, à 6,9 milliards d'euros, surtout porté par les ventes de son activité de vente de détail dans les gares et les aéroports, le travel retail, en hausse de 6,3 %, qui fait mieux que l'édition (2,8 %).Et Lagardère est touché de plein fouet par la crise du coronavirus. En effet, son activité de travel retail comprend notamment les duty free et autres commerces des aéroports et des gares, très impactés par la chute du tourisme et des déplacements professionnels. « L'épidémie de Covid-19 a des effets sensibles sur l'activité de la branche travel retail...