Coronavirus : la situation est « grave » en Chine, reconnaît Xi Jinping

La Chine a clairement pris la mesure de la gravité de la situation. C'est le message délivré ce samedi par le président Xi Jinping à l'occasion d'une réunion du comité permanent du Bureau politique du Parti communiste -l'instance de sept membres qui dirige le pays.L'épidémie « s'accélère », reconnaît Xi Jinping, et la Chine se retrouve « dans une situation grave », relate l'agence de presse Chine nouvelle. Le dernier bilan du nouveau coronavirus fait état de 1300 contaminations, et 41 morts liés au nouveau coronavirus. Mais le pays peut « remporter la bataille », assure son président.Une bataille engagée sur tous les fronts, avec de nouvelles mesures drastiques pour tenter d'endiguer la propagation du virus qui s'est déjà exporté dans une dizaine de pays, dont la France.LIRE AUSSI > Chauve-souris ou serpent ? Les différentes théories sur l'origine du virusParmi ces mesures, des contrôles systématiques sont opérés dans les transports, du nord au sud du pays. Un cordon sanitaire a été créé autour de Wuhan, épicentre de l'épidémie, et de pratiquement toute la province du Hubei. Au total, plus de 56 millions de personnes sont désormais confinées, coupées du reste du monde.L'armée a envoyé dans ces zones interdites trois avions qui ont débarqué vendredi soir 450 médecins militaires et du personnel médical.La construction de deux hôpitaux géants est lancée : les travaux ont d'ores et déjà commencé pour le premier, qui doit être en capacité de prendre en charge un millier de patients en un temps record, puisqu'il doit ouvrir ses portes le... 3 février. Ce samedi, les autorités ont annoncé la construction d'un deuxième site, de 1300 lits cette fois.Par ailleurs, Pékin va suspendre les voyages organisés en Chine et à l'étranger : à partir de lundi, les agences de voyages chinoises ne pourront plus vendre de réservations d'hôtels ni de voyages à des groupes, a précisé la ...