Coronavirus : la situation épidémique à Pékin jugée "extrêmement grave"

Face au rebond du nombre d'infections, la capitale chinoise appelle ses habitants à ne pas quitter la ville. Toutes les écoles ont par ailleurs été fermées et plus d'un millier de vols au départ et à l'arrivée des deux aéroports de Pékin ont été annulés.

Un membre du personnel médical en tenue de protection complète brandit une pancarte pour aider les personnes qui vivent à proximité ou qui ont visité le marché de Xinfadi, le 17 juin 2020. ( AFP / NOEL CELIS )

Si en France l'activité reprend progressivement, les autorités estimant que l'épidémie de coronavirus est "contrôlée", au même moment, en Chine, la situation épidémique à Pékin est jugée "extrêmement grave" par les autorités , faisant craindre la possibilité d'une nouvelle vague de contaminations.

La capitale chinoise a enregistré 31 nouvelles contaminations par le nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi 17 juin la mairie, portant à 137 le total des personnes atteintes par le Covid-19 depuis la découverte du nouveau foyer épidémique vendredi. Auparavant, Pékin, qui compte 21 millions d'habitants, n'avait plus découvert aucune contamination depuis deux mois et la vie avait repris un cours quasi normal.

Ce rebond du nombre d'infections, centré autour du marché géant de Xinfadi, dans le sud de la capitale, a poussé les autorités aéroportuaires à annuler plus d'un millier de vols au départ et à l'arrivée des deux aéroports de Pékin. Les écoles avaient été fermées dès mardi, et les habitants de la capitale sont invités à reporter tout voyage non essentiel. Une trentaine de zones résidentielles, sur les milliers que compte la capitale, ont été placées en quarantaine. Les autorités pékinoises ont par ailleurs porté à plus de 90.000 par jour sa capacité de dépistage.

Au plan national, la Chine, où l'épidémie est apparue fin 2019 à Wuhan avant de gagner toute la planète, n'a pas plus fait état de morts du Covid-19 depuis la mi-mai.

En dehors de Pékin, 13 nouveaux cas de contamination ont été signalés au cours des dernières 24 heures, dont 11 auprès de malades de retour de pays étrangers. Pékin a également fait état de six personnes porteuses du virus, mais qui n'ont pas développé de symptômes, découvertes dans la journée de mardi