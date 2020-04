Coronavirus : la "reprise progressive" se précise à l'Assemblée nationale

Le nombre de députés pouvant siéger en même temps au Palais Bourbon va être rehaussé.

L'Assemblée nationale, le 14 avril 2020 ( POOL / STEPHANE LEMOUTON )

Face aux demandes pressantes des députés, l'Assemblée nationale va permettre à partir de la semaine prochaine à 75 d'entre eux de revenir siéger au Palais Bourbon, et engager un plan de "reprise progressive" lors du déconfinement, a-t-on appris mardi 21 avril.

Alors que les élus siègent en "format restreint", à une vingtaine, depuis mi-mars pour cause de coronavirus, le président de l'Assemblée Richard Ferrand (LREM) a annoncé en conférence des présidents qu'à compter de la semaine prochaine, "75 députés pourront se réunir dans l'hémicycle", pour le débat sur le "tracking" le 28 avril et les questions au gouvernement. Après les contaminations à l'Assemblée qui ont touché depuis début mars une vingtaine de députés, la présence dans l'hémicycle avait été limitée à 50 personnes, y compris les fonctionnaires et membres du gouvernement.

Après avis des autorités sanitaires, Richard Ferrand a annoncé que ce seuil serait relevé à 100 personnes, ce qui fait que 75 députés pourront être présents "dans un respect complet des règles de distanciation sociale". La représentation par groupe sera la suivante: 40 LREM, 13 LR, 5 Modem, 4 PS, 4 UDI-Agir, 3 Libertés et Territoires, 3 GDR, 3 LFI, présidents de groupe inclus. Le président de l'Assemblée a également annoncé la présentation par les questeurs et lui-même d'un plan de reprise progressive de l'activité parlementaire, qui sera soumis lors d'une réunion de bureau exceptionnelle la première semaine de mai. Alors que le chef de l'Etat a annoncé la date du 11 mai pour le début du déconfinement, l'administration a entrepris "un minutieux travail technique" en ce sens, selon le titulaire du perchoir.

Le président de la Chambre basse a affirmé aux députés mesurer "combien l'attente d'un retour à la normale est fort", rappelant à ceux qui "font injonction par courriers ou par voie de presse, de reprendre une activité complète, que seules les recommandations des autorités de santé guident" les choix.