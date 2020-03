Coronavirus : la prolongation du confinement "vraisemblablement nécessaire", estime Santé publique France

La diretrice de l'agence de veille sanitaire a précisé jeudi matin sur Franceinfo qu'il faudrait attendre "entre 2 et 4 semaines" pour observer un changement dans la dynamique de l'épidémie de coronavirus.

Paris, le 18 mars 2020. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Depuis mardi midi, les Français sont placés en confinement général pour au moins quinze jours pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus. Seuls quelques déplacements sont autorisés pour se nourrir, se soigner ou travailler, en particulier les personnels de santé et les forces de l'ordre. Une situation qui pourrait bien durer plus longtemps que deux semaines , a prévenu jeudi 19 mars la directrice générale de l'agence sanitaire Santé publique France sur Franceinfo.

Les dynamiques de l'épidémie "dépendent de l'adhésion de chacun aux mesures barrières et de confinement" a indiqué Geneviève Chêne, estimant qu'"un freinage important" de sa progression devrait pouvoir être observé "dans les 2 à 4 semaines". "Il est vraisemblable que ce soit en effet nécessaire de prolonger (les mesures de confinement) pour que le freinage soit suffisant", a-t-elle estimé. "La prolongation sera très vraisemblablement nécessaire" , a insisté la responsable.

Interrogée sur une inversion de la courbe épidémique , elle a répondu qu'en se fondant sur "les expériences des autres pays qui ont connu l'épidémie avant nous et mis en place des mesures extrêmement strictes, on voit que la dynamique se déroule sur 2 à 3 mois en général, une inversion du pic intervient entre le premier et le deuxième mois".

S'"il est trop tôt aujourd'hui pour pouvoir affirmer quoique ce soit sur la dynamique de l'épidémie en France", si l'on se fie à l'exemple de la Chine , l'inversion de la courbe interviendrait "autour de mi-mai/fin mai".

"Si on applique l'ensemble de ces mesures, il est vraisemblable que la dynamique de l'épidémie sera suffisamment freinée pour avoir une épidémie beaucoup plus importante que celle de la grippe habituelle mais malgré tout contenue", a-t-elle ajouté.

L'agence de veille sanitaire Santé publique France, recense notamment les cas de coronavirus. Sa directrice générale a précisé qu'il était "vraisemblable qu'il y ait plus de cas en France que ce qu'on peut confirmer chaque jour".