CORONAVIRUS: LA PRATIQUE SPORTIVE INTERDITE ENTRE 10H00 ET 19H00 À PARIS PARIS (Reuters) - La pratique sportive, autorisée sous conditions dans le cadre du confinement en vigueur en France pour tenter de lutter contre l'épidémie de coronavirus, sera interdite à partir de mercredi à Paris entre 10h00 et 19h00, a annoncé mardi la préfecture de police de la capitale. "Le préfet de police a décidé, en accord avec la maire de Paris, de réguler l'accès à l'espace public en réduisant certaines possibilités de sortie en cours de journée", peut-on lire dans un communiqué. "Ainsi, à compter du 8 avril 2020, les sorties pour des activités sportives individuelles ne seront plus autorisées entre 10h00 et 19h00 sur l'ensemble du territoire de Paris", ajoute la préfecture. "Elles restent donc autorisées de 19h00 à 10h00, au moment où l'affluence dans les rues est la plus faible." A l'heure actuelle, le confinement en vigueur depuis le 17 mars en France autorise entre autres des déplacements brefs dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile "liés à l'activité physique individuelle". (Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

