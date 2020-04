Coronavirus : la perspective d'un déconfinement rapide s'éloigne dans l'opinion

Selon un sondage Elabe diffusé mercredi 8 avril, les Français anticipent une prolongation des restrictions d'activité et de déplacement face à la crise du Covid-19. La confiance envers l'exécutif, elle, se redresse légèrement.

Une opération de désinfection, à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Trois semaines après le début du confinement en France, l'hypothèse d'un maintien de la mesure au moins jusqu'au mois de mai est largement considérée dans l'opinion. Selon une enquête Elabe, les Français anticipent ainsi massivement la prolongation du confinement.

Pour un quart d'entre eux (26%, -5), il durera jusqu'au 30 avril, 36% (+3) jusqu'au 15 mai. P lus d'un Français sur trois (35%, +6) voit les mesures de confinement se prolonger "après le 15 mai". Les Français sont également moins nombreux à se dire inquiets de la propagation du virus dans le pays (81%, -6). Un recul plus marqué chez les jeunes (62% inquiets, -13) mais qui se vérifie dans l'ensemble des classes d'âge, selon cette enquête hebdomadaire pour BFMTV .

Augmentations journalières des morts du Covid-19 en France, des personnes en réanimation, des hospitalisation et des sorties d'hôpital, au 7 avril ( AFP / )

Du côté du rapport aux autorités, la confiance des Français dans l'exécutif pour gérer la crise sanitaire se redresse légèrement sur une semaine (+2). Après une chute de 18 points dans la seconde quinzaine de mars, 43% des personnes interrogées font aujourd'hui confiance à Emmanuel Macron et son gouvernement pour "lutter efficacement contre l'épidémie de coronavirus", contre 56% (-2) d'un avis contraire. L'ensemble des récents sondages donnait une baisse de la confiance dans le gouvernement pour gérer la crise.

Enquête réalisée en ligne les 6 et 7 avril auprès de 1.005 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.