Coronavirus : la note alarmiste adressée aux cliniques et hôpitaux privés

Un signe de plus que, depuis hier, l'urgence est absolue en région parisienne pour faire face à la vague du coronavirus. Et qu'une tension extrême habite ses responsables sanitaires. L'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France exhorte les cliniques de la région à passer la cinquième vitesse et à ouvrir 300 lits de réanimation. Dans un courrier adressé hier aux établissements privés à but commercial, l'un des directeurs de cette agence de l'État supplie les dirigeants des groupes de l'hospitalisation privée de mettre tous leurs moyens au secours de l'épidémie.

« Vous avez compris qu'on doit passer à la vitesse très, très supérieure [...]. Vous devez vous fixer des objectifs plus qu'ambitieux. » Et il rentre dans le détail, par exemple pour Ramsay (le groupe Ramsay, le plus important de France dans ce secteur, compte 31 cliniques en région francilienne, NDLR), l'ARS pense à 150 lits de réanimation Covid en plus sous 48 heures ; pour le groupe Ambroise-Paré (4 cliniques, Ambroise-Paré, Hartmann, Pierre Cherest à Neuilly-sur-Seine, Bizet à Paris, NDLR), à 30 lits de réanimation dédiés ; pour le groupe Almaviva (une dizaine de cliniques dans la région, NDLR), à 90 lits de réanimation Covid+ ; enfin, pour le groupe Vivalto (10 cliniques en Île-de-France, NDLR), à 70 places.

