Coronavirus : la nicotine protège-t-elle les fumeurs ?

Pour déterminer les effets de la nicotine sur le coronavirus, trois publics différents, des malades hospitalisés, des patients en réanimation et des soignants en préventif, vont devoir porter des patchs nicotiniques dans des dosages différents. © GARO / Phanie / Phanie via AFP

Les fumeurs seraient-ils moins exposés au coronavirus ? C'est l'hypothèse avancée par l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) après les résultats d'une étude soulignant le faible nombre de fumeurs parmi les patients hospitalisés. Sur 11 000 patients admis à l'hôpital début avril, seuls 8,5 % étaient fumeurs. Une proportion étonnamment faible au regard du nombre de fumeurs en France (25,4 %).

Par ailleurs, le docteur Makoto Miyara et le professeur Zahir Amoura officiant à la Pitié-Salpêtrière ont mené une autre étude - disponible en prépublication sur le site Qeios - sur 343 malades hospitalisés et 139 personnes avec des formes non sévères. Les résultats sont une nouvelle fois troublants. Parmi les individus hospitalisés, d'âge médian de 65 ans, 4,4 % étaient fumeurs quotidiens. Et parmi les patients ambulatoires, d'âge médian de 44 ans, 5,3 % étaient fumeurs quotidiens.

« Il y a à peu près 80 % de moins de fumeurs dans les populations Covid que dans la population générale, de même sexe et de même âge », analyse Zahir Amoura.

Même constat en Chine. La proportion de fumeurs parmi les malades était tout aussi faible, comme l'attestait une étude dévoilée fin mars dans le New England Journal of Medicine. Sur 1 000 personnes contaminées, seuls

