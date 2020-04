Coronavirus: la France sur ses gardes malgré décès et hospitalisations en repli

Malgré un temps printanier, les abords de la Tour Eiffel étaient peu fréquentés le 5 avril 2020 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Le bilan de l'épidémie de Covid-19 dépasse désormais les 8.000 morts en France et, si le rythme des décès et des hospitalisations en réanimation semble ralentir, la vigilance reste de mise sur le respect du confinement, dont la quatrième semaine débute mardi.

Après avoir mis en garde les Français cette semaine contre la tentation de partir en vacances avec le début ce week-end des congés scolaires pour la zone C (Ile-de-France et Occitanie), le gouvernement leur a adressé un satisfecit par la voix du ministre de l'Intérieur.

"Les Français ont respecté la règle, ont respecté le confinement", qui en était dimanche à son 20e jour, a relevé Christophe Castaner sur France 2. "Le relâchement, c'est l'allié du Covid".

Plus de 160.000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés. Et près de 1,4 million de contrôles ont été effectués sur les trois derniers jours, a-t-il ajouté.

La période de confinement, prolongée déjà une fois, est prévue à ce stade en France pour s'achever le 15 avril. Mais une extension au-delà de cette date semble probable.

Une attestation de déplacement numérique doit être disponible à partir de lundi pour justifier les sorties autorisées, offrant une alternative à la version papier en vigueur depuis le début du confinement.

La Direction générale de la Santé a appelé la population à "respect(er) les consignes, le confinement strict, la distanciation physique et les gestes barrières, pour nous protéger, protéger nos proches".

Restant particulièrement prudente malgré le dernier bilan quotidien sur 24 heures qui a laissé transparaître une amélioration de la situation.

Les hôpitaux ont en effet enregistré le nombre le plus faible de décès (357) sur une seule journée depuis mardi, portant le total à 8.078 y compris les morts en Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

- Tendance baissière -

Près de 7.000 patients se trouvaient encore en réanimation. Là aussi, les autorités ont constaté un mieux avec un ralentissement des admissions dans ces services.

L'Italie --près de 16.000 morts, record mondial-- et l'Espagne --deuxième pays le plus affecté avec plus de 12.000 décès-- ont également constaté une tendance baissière des décès et hospitalisations.

"La courbe a commencé sa descente" après une semaine de stabilisation en "plateau", a relevé Silvio Brusaferro, patron de l'Institut supérieur de la Santé italien.

En Espagne, les autorités estiment avoir stabilisé la propagation du virus. Mais, pour faire reculer la pandémie, le gouvernement a décidé de prolonger le confinement jusqu'au 25 avril.

Si les Français ont globalement bien respecté les règles du confinement ce week-end, le temps radieux de dimanche a néanmoins poussé quelques audacieux à s'aventurer hors de leurs foyers.

Comme à Paris où des joggeurs ont circulé au milieu de familles sur les bords du canal de l'Ourcq ou des enfants jouant par groupes dans des cours d'immeubles. Dans le Morbihan, des vacanciers et résidents secondaires sont venus en famille dans la commune de La Trinité-sur-Mer, selon le quotidien Ouest-France.

"Le déconfinement n'est pas à l'ordre du jour, l'échéance n'est pas fixée", a martelé dimanche Laurent Nunez, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. "Je rappelle la règle (...) on sort lorsque c'est strictement nécessaire".

Plus tôt, le directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch critiquait la présence de "trop de monde dans les rues, trop de flâneurs, trop de promeneurs" à Paris, croisés par les soignants se rendant à leur travail.

- Submergés de malades -

"Je ne comprends même pas qu'on parle du déconfinement, ça continue d'arriver constamment", déplorait Nathalie (prénom modifié), infirmière au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), racontant des services submergés de malades.

Une quarantaine de patients atteints du Covid-19 ont été transférés dimanche vers des régions "moins en tension", la Bretagne notamment, via des trains médicalisés.

Au total, selon la DGS, plus de 610 patients dans un état critique ont été évacués depuis le 18 mars, du Grand Est et d'Ile-de-France.

Une pétition baptisée "#NePerdonsPlusDeTemps", lancée par l'ex-ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy et demandant d'assouplir les possibilités de prescription de la chloroquine --traitement dont l'usage contre le coronavirus provoque de vifs débats-- avait dépassé les 200.000 signatures dimanche soir.

Dans le monde entier des scientifiques et des industriels s'activent pour tenter de trouver un remède contre la maladie qui a fait plus de 68.000 morts dans le monde (bilan dimanche à 19H00 GMT effectué par l'AFP).

Un essai clinique doit notamment commencer mardi en France. Il s'agit de transfuser du plasma sanguin de personnes guéries du Covid-19 --contenant des anticorps contre le virus-- vers des malades en phase aiguë.

Le football français, qui s'interroge désormais sur l'issue à donner à ses compétitions suspendues, a été endeuillé avec le suicide du médecin du Stade de Reims Bernard Gonzalez, 60 ans, qui a laissé une lettre dans laquelle il indique avoir été testé positif au coronavirus.

