CORONAVIRUS: LA FRANCE RECENSE 31 NOUVEAUX DÉCÈS, LE BILAN S'ÉLÈVE À 29.142 MORTS PARIS (Reuters) - La France a enregistré 31 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan de l'épidémie à 29.142 décès depuis le 1er mars, selon les chiffres diffusés samedi par le gouvernement. Ce bilan inclut seulement les nouveaux décès en milieu hospitalier, et non en Ehpad ou établissements médico-sociaux pour lesquels les données sur les décès sont arrêtées de manière hebdomadaire. Selon les dernières données disponibles, datant du 2 juin, les décès dans les Ehpad ou établissements médico-sociaux atteignaient 10.350. Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en France atteint samedi 153.634, soit 579 de plus que la veille. Le nombre de personnes hospitalisées pour une infection au COVID-19 continue de reculer, à 12.479 patients, contre 12.696 vendredi, soit 217 de moins en 24 heures. Le nombre de cas graves en réanimation est également en baisse, à 1.059 contre 1.094 vendredi (-35). Ces chiffres quotidiens sont habituellement transmis par la Direction générale de la Santé, qui avait toutefois prévenu qu'elle ne publierait pas ce week-end de bilan quotidien, signe de l'amélioration de la situation sanitaire dans le pays. Vendredi, le président du conseil scientifique COVID-19, le professeur Jean-François Delfraissy, a estimé que l'épidémie liée au nouveau coronavirus était désormais sous contrôle en France. Autre signe d'amélioration de la situation sanitaire, la préfecture de Police de Paris a annoncé samedi la fermeture du centre d'accueil des cercueils à Rungis qui était ouvert depuis le 3 avril dernier. (Blandine Hénault)

