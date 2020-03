Coronavirus: la France dépasse les 3.000 décès à l'hôpital

Photo fournie par le ministère des Armées le 29 mars 2020 de l'arrivée de malades de Besançon à Clermont-Ferrand où ils vont être soignés dans les hopitaux de la région ( MINISTERE DES ARMEES / Handout )

La France a dépassé lundi la barre des 3.000 décès enregistrés dans les hôpitaux depuis le début de l'épidémie de coronavirus, avec un afflux sans précédent en réanimation, en particulier en Ile-de-France.

Cette "épidémie inédite, sévère, meurtrière", selon le Directeur général de la Santé Jérôme Salomon, a causé 3.024 décès au total dont 418 au cours des dernières 24 heures - la plus forte hausse constatée jusqu'à présent.

Ce "virus très contagieux, avec une diffusion rapide" qui exerce "un impact sans précédent" sur les 717 établissements de santé mobilisés, selon le Pr Salomon, a obligé à hospitaliser plus de 21.000 patients: parmi eux, plus de 5.100 sont en réanimation, soit 475 de plus depuis dimanche. Là encore un afflux record de personnes en détresse respiratoire ou souffrant d'une autre défaillance.

Parmi ces cas lourds, 34% ont moins de 60 ans et 64 malades ont moins de trente ans.

"C'est assez choquant pour un soignant de voir un patient encore capable de communiquer et, deux heures après on les envoie en réa car ils manquent d'oxygène et ils commencent à tomber dans une sorte de coma" a témoigné à l'AFP un infirmier à Bordeaux qui a requis l'anonymat. "Pour les équipes, c'est assez angoissant, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on passe à côté du moindre signe de dégradation."

Un migrant dans le gymnase Jean Jaurès à Paris où nombre d'entre eux sont regroupés, le 29 mars 2020 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Pour faire face à cette phase encore plus difficile qui commence, des cargaisons de masques continuent d'arriver en France en provenance de Chine.

Un avion cargo en a déposé une dizaine de millions lundi sur l'aéroport Paris-Vatry (Marne) dans le cadre du pont aérien entre la Chine et la France. Une centaine de gendarmes ont été déployés pour escorter ces précieux convois vers les dépôts.

Seize vols sont programmés sur cet aéroport.

- En première ligne -

Des patients souffrant du Covid-19 sont transférés dans une ambulance le 29 mars 2020 à Clermont-Ferrand ( MINISTERE DES ARMEES / Handout )

La France attend un milliard de masques sur 14 semaines, au rythme de deux livraisons par semaine, selon le ministère de la Santé. Le pays a besoin de 40 millions de masques par semaine et n'en fabrique que 8 millions, selon le ministre, Olivier Véran.

Les soignants sont en première ligne dans cette épidémie qui vient de faucher un sixième médecin, un praticien hospitalier à Metz (Moselle). "Plusieurs" autres sont en réanimation, a indiqué la direction de l'hôpital sans autres détails.

Mais les policiers et de nombreux salariés réclament eux aussi des équipements de protection. Le syndicat Alternative Police CFDT a lancé un appel aux dons pour doter les policiers et, selon SUD-PTT, "au moins" 10.000 employés des Postes ont exercé leur droit de retrait.

En région parisienne, où "le pic est prévu pour plutôt la fin de la semaine", selon Stéphane Gaudry, professeur de médecine intensive à l'hôpital Avicenne de Bobigny, 954 décès étaient comptabilisés lundi soir dans les hôpitaux (+147), près de 7.700 personnes étaient hospitalisées, dont 1.792 en réanimation (+124).

A l'image des transferts de patients du Grand Est ces derniers jours, des déplacements de patients d'Ile-de-France vers des régions moins touchées, en train notamment, sont en préparation pour les prochains jours, selon des sources concordantes.

Le Grand Est qui a été la première région fortement touchée, enregistrait 3.950 hospitalisations, dont 844 en réanimation et 919 décès à l'hôpital.

- aucun médicament -

Nombre de personnes hospitalisées, en réanimation et nombre de décès en France liés au nouveau coronavirus ( AFP / )

Face à ce monstre tueur, "aucun médicament au monde n'a fait la preuve de son efficacité" a rappelé lundi le Pr Salomon qui a également mis en garde contre l'automédication.

Les autorités sanitaires de Nouvelle-Aquitaine ont de même alerté contre des comportements d'"irrationalité" poussant des malades du Covid-19 à s'auto-administrer de l'hydroxychloroquine, qui peut entraîner des toxicités "fatales" comme des troubles graves du rythme cardiaque.

Cette molécule, connue comme un antipaludéen, fait débat. Elle n'est autorisée à ce stade que dans les hôpitaux et uniquement pour les cas graves.

Sur le front économique, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a appelé lundi les entreprises ayant recours à des mesures de chômage partiel face à l'épidémie de Covid-19 à ne pas verser de dividende, après l'avoir interdit aux groupes bénéficiant d'un report de charges.

Pour six anciens ministres de la Santé, interrogés par le Quotidien du médecin, le gouvernement fait "du mieux possible" pour contrer cette épidémie "imprévisible".

Marine Le Pen, au contraire, s'est attaquée frontalement à l'exécutif, l'accusant de "mensonges" répétés, qui ont selon elle alimenté la "méfiance" des Français.

Confinés, ceux-ci sont scotchés devant la télévision, en moyenne 4H29 chaque jour en mars: un record, selon Médiamétrie, entre grosse consommation d'informations, "Koh Lanta" et des classiques du cinéma.

